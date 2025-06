Eure Stimme zählt: Wie gefällt euch Mario Kart World?

Seid ihr von Mario Kart World begeistert? Oder bleibt ihr doch lieber beim achten Teil? Lasst es uns wissen!

Seit 1992 existiert Nintendos Rennspielserie Mario Kart schon. Für jede Konsolengeneration des japanischen Herstellers gibt es mindestens einen Ableger; insgesamt hat es die Serie so bereits auf 16 Teile gebracht.

Zusammen mit der Switch 2 erschien am 5. Juni der neueste Ableger der Hauptserie, von dem Fans lange rätselten, ob das Spiel den Titel Mario Kart 9 tragen wird. Doch spätestens seit der Nintendo Direct Anfang April 2025 war klar, dass das Spiel auf den Namen Mario Kart World hören wird.

Mario Kart World fährt im Test-Video im Windschatten von Teil 8

Der Grund ist klar: Denn erstmals in der Seriengeschichte bietet das neue Mario Kart eine frei befahrbare, offene Spielwelt. Allerdings ist die Open World hier nicht wie in Forza Horizon ein Hub-Gebiet, aus dem heraus ihr beispielsweise Rennen startet. Vielmehr ist sie ein optionaler Modus, in dem ihr verschiedene kleine Herausforderungen erledigen könnt. Abgesehen davon gibt es dort jedoch nicht viel zu tun.

Und auch der altbekannte Grand-Prix-Modus, quasi das Herzstück eines jeden Mario Karts, sorgt derzeit wegen einer Regel-Änderung bei vielen Serien-Fans für Kopfschütteln. Die Einzelheiten könnt ihr im ausführlichen Test von unserem Nintendo-Experten Sören nachlesen – oder im obigen Test-Video anschauen.

Wer indes gar keine Lust auf Mario Kart hat, dem sei an dieser Stelle ein Blick auf den Grav-Racer Fast Fusion empfohlen. Denn für nur 15 Euro gibt es im Nintendo eShop diesen hervorragenden Rennspiel-Konkurrenten zu Mario Kart World aus Deutschland zu erwerben. Warum das Spiel ein echtes Technik-Brett ist, erfahrt ihr in der obigen Linkbox.

