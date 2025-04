»Gaming hat Höhepunkt erreicht«: Nintendo zeigt seine Switch-2-Spiele, Fans haben nur Augen für eine Kuh

Dieses Bild bedarf keiner weiteren Erklärung!

Pünktlich zum Freitag haben wir eine richtig kuhle Meldung für euch: Nintendo hat im hauseigenen Treehouse-Livestream jede Menge Gameplay zu Mario Kart World gezeigt.

Und die Fans? Die haben nicht wirklich Augen für den neuen Teil des Kuhltrennspiels, sondern feiern einen der neuen spielbaren Charaktere ab - die Kuh von der Kuhmuhweide!

Moment … was?

Kurz zur Erklärung: Die Kuhmuhweide ist eine Strecke im World-Vorgänger Mario Kart 8. Dort latschen in aller Seelenruhe viele niedliche Kuhmuhs über die Strecke und wenn ihr nicht aufpasst, rast ihr mit eurem Kart gegen die friedlichen Wiederkäuer - nicht kuhl, hört ihr?!

In Mario Kart World geht Nintendo nun einen Schritt weiter und lässt euch kurzerhand selbst als Kuh im Kart oder auf einem Bike durch die neue Open World sausen.

Satte 22 Minuten Gameplay könnt ihr euch hier ankuhcken:

Schon jetzt ein 10/10-Spiel!

Wer den Nintendo-Treehouse-Livestream mitverfolgt hat, wird mitbekommen haben: Fans lieben die Kuh!

Statt sich mit den neuen Items, Strecken und Möglichkeiten der Open World zu beschäftigen, reden alle nur über das Tierchen auf dem Motorrad. Wir haben uns bei der Lektüre der Fan-Feaktionen auf Reddit und Co. jedenfalls gekuhgelt vor Lachen:

Das ist wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung, die ich jemals treffen werde, denn einerseits ist der Preis verdammt mies, aber andererseits KUH! (Quelle)

(Quelle) 80 Dollar für das Spielen als Kuh? Das ist es auf jeden Fall wert. (Quelle)

(Quelle) Eine spielbare Moomoo ist sechs Monate kalte Suppe wert. (Quelle)

(Quelle) Es fällt mir schwer, den Open-World-Teil des Spiels zu verstehen, aber da man als Kuh fahren kann, ist es einfach ein 10/10-Punkte-Spiel. (Quelle)

(Quelle) Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie andere Spiele überhaupt noch veröffentlicht werden können. Gaming hat jetzt seinen Höhepunkt erreicht. (Quelle)

(Quelle) Nintendo sollte einfach die gesamte Marketingstrategie ändern. Ändert den Namen in „Mario Kart: Cow“ und der Slogan könnte lauten: „Du kannst als Kuh fahren“. (Quelle)

Zum Abschluss noch ein paar wissenswerte Fakten über Kühe:

Kühe haben ein Sichtfeld von 330 Grad - ein Vorteil in kompetitiven Shootern.

Kühe legen Wert auf Privatsphäre und halten einen Abstand von rund 50 cm zueinander ein. Hach, das würden wir uns in der S-Bahn auch wünschen!

Kühe können beste Freunde haben. Forscher haben beobachtet, wie bestimmte Kühe auf der Weide immer nebeneinander standen und geruht haben. ❤️

So, jetzt habt ihr wieder was gelernt - und wir auch. Jetzt ist unsere Kuhmmmunity gefragt: Schreibt uns gerne mal in die Kuhmmentare, was ihr von dem Neuzugang in Mario Kart World haltet! Und vergebt uns bitte die vielen flachen Kuhwitze im Artikel, wir werden nach Wortnennung bezahlt. Und irgendjemand muss ja die Brötchen nach Hause bringen!