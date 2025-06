Switch 2 schon jetzt ein Erfolg: Trotz Preis-Kritik freut sich Nintendo über rekordverdächtige Verkaufszahlen

Der Mario-Konzern ist mit den aktuellen Zahlen sicherlich mehr als zufrieden.

In den ersten vier Tagen hat sich Nintendos neueste Konsole nach eigenen Angaben stolze 3,5 Millionen mal verkauft. Damit ist es der erfolgreichste Konsolen-Launch, den Nintendo jemals hatte.

Wenn der japanische Konzern den Hype um die Switch 2 aufrechterhalten kann, bahnt sich hier womöglich sogar die erfolgreichste Konsole aller Zeiten an, auch wenn das noch weit entfernte Zukunftsmusik ist.

Um mal ein paar große Zahlen in den Raum zu werfen: Die enorm erfolgreiche erste Nintendo Switch wanderte 2,74 Millionen mal über die Ladentheke - hat dafür aber nicht vier Tage, sondern einen ganzen Monat benötigt!

Auch die Playstation 5 wird vermutlich in den nächsten Wochen verdrängt: Sony hat sieben Wochen nach Release 4,5 Millionen Konsolen verkauft. Nintendo hat also noch viel Zeit, um die letzte Million einzutreiben.

Außerdem sei hier gesagt, dass die Switch 2 nicht so sehr mit Scalpern kämpft wie die PS5 damals. Die PS5 war in kürzester Zeit ausverkauft, während die Switch 2 bisher vergleichsweise gut erhältlich ist. Wie sich das alles noch in den nächsten Wochen auf die Verkaufszahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die meistverkaufte Spielekonsole aller Zeiten ist laut Statista die Playstation 2 mit 160 Millionen verkauften Einheiten. Dahinter wartet dann der Nintendo DS mit 154 Millionen und die Switch mit 150 Millionen. Es ist also natürlich noch ein weiter Weg zur Spitze, aber einen besseren Start hätte man sich bei Nintendo kaum wünschen können.

Riesenerfolg trotz anhaltender Kritik

Am Ende des aktuellen Fiskaljahres sagt Nintendo 15 Millionen verkaufte Konsolen voraus. Auch wenn der erste Schritt dahin durchaus vielversprechend war, kämpft Nintendo doch mit einigen Hindernissen.

So haben jetzt die alteingesessenen Nintendo-Fans ihren Zug bestritten, jetzt müssen die Skeptiker überzeugt werden. Und Kritik an der Switch 2 ist definitiv anwesend: Vor allem der Preis der Konsole und insbesondere der Spiele bereitet einigen potenziellen Käufern Bauchschmerzen. 80 oder gar 90 Euro pro Spiel überschreitet bei manchen Spielern die Schmerzgrenze.

Außerdem gibt es noch nicht viele Exklusivtitel. Bisher müssen sich Spieler mit Mario Kart: World begnügen - und auch dieser Titel wird bei vielen Fahrern mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Arcade-Racer spaltet selbst die GameStar-Redaktion, wie ihr im verlinkten Test nachlesen könnt.

Aber es kommen noch Spiele, die den Verkauf der Switch 2 sicherlich ankurbeln können: So wird Donkey Kong Bananza und Metroid Prime 4 heiß erwartet, mit FromSoftwares The Duskbloods könnte sich außerdem eine neue Zielgruppe für die Konsole interessieren. Das erscheint zwar erst irgendwann im nächsten Jahr, aber alle Infos zum Spiel findet ihr schon mal im oben verlinkten Artikel!