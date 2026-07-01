Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Eine der meistgehypten aktuellen Marvel-Serien könnt ihr gerade auf YouTube kostenlos gucken - völlig legal

Normalerweise braucht man für neue Serien irgendein Streaming-Abo. So auch bei X-Men '97. Allerdings veröffentlicht Marvel hier gerade Episoden kostenlos auf YouTube.

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Elena Schulz
01.07.2026 | 11:01 Uhr

Marvel-Action im Retro-Look: X-Men 97 wurde bereits beim Release auf Disney Plus gefeiert, jetzt könnt ihr die Serie gratis auf YouTube schauen. Bildquelle: MarvelDisney Plus Marvel-Action im Retro-Look: X-Men '97 wurde bereits beim Release auf Disney Plus gefeiert, jetzt könnt ihr die Serie gratis auf YouTube schauen. Bildquelle: Marvel/Disney Plus

Normalerweise braucht ihr für neue Marvel-Serien ein Abo – meist bei Disney Plus, auch wenn hin und wieder Ableger wie Spider-Noir bei anderen Plattformen aufschlagen (in diesem Fall Amazon Prime). Kostenlos bekommt ihr aber maximal ein paar Trailer oder Ausschnitte.

Bei der aktuellen Serie Marvel Animation's X-Men '97 sieht das anders aus. Die wird nämlich auf YouTube neu veröffentlicht – gratis und völlig legal. Ihr könnt euch die Folgen bei Marvel Deutschland sogar auf Deutsch synchronisiert anschauen.

Staffel 1 auf YouTube, Staffel 2 bei Disney Plus

Die erste Folge binden wir euch gleich hier ein, falls ihr neugierig seid und mal reinschnuppern wollt:

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Zur Einordnung: Die erste Staffel wurde ursprünglich im März 2024 auf Disney Plus veröffentlicht. Sie erscheint nun noch einmal kostenlos auf YouTube, um für den Start der zweiten Staffel zu werben. Die wird nämlich ab dem heutigen 1. Juli 2026 über Disney Plus ausgestrahlt. Ganz uneigennützig ist die Aktion also nicht, Marvel hofft natürlich, dass ihr nach der Kostprobe doch noch ein Abo abschließt, um weiterzuschauen.

Immerhin müsst ihr euch aber nicht mit ein paar Folgen zufriedengeben. Die komplette erste Staffel wird Schritt für Schritt in einzelnen Episoden neu veröffentlicht, sodass ihr irgendwann die ganze Season kostenlos über YouTube schauen könnt. Fesselt die euch sehr, könnt ihr euch dann immer noch überlegen, ob ihr die zweite per Abo schauen wollt (vielleicht lohnt sich ja das Warten, wenn sie zum Release von Season 3 ebenfalls kostenlos nachgereicht wird).

Ein gutes Gesamtbild zur beliebten Serie bekommt ihr auch hier im Trailer:

Video starten 1:58 Zu 99 Prozent positiv: Als eine der besten Marvel-Serien kündigt X-Men '97 im Trailer zu Staffel 2 ihre Rückkehr an

Warum ihr besser schnell sein solltet

Da es sich um eine Marketing-Aktion handelt, verschwinden die Folgen zudem nach einer gewissen Zeit wohl wieder von YouTube. Marvel hat hierzu bislang aber keine Angaben gemacht – seid im Zweifel lieber schnell, wenn ihr gucken wollt. Bislang wurden zwei der insgesamt zehn Episoden gratis verfügbar gemacht.

Der Retro-Look von Marvel Animation's X-Men '97 kommt übrigens nicht von ungefähr. Die Animationsserie setzt einen Klassiker aus den 90er-Jahren fort: X-Men: The Animated Series. Die Handlung knüpft dementsprechend daran an. Nach dem Weggang von Professor Charles Xavier müssen der einstige Gegenspieler Magneto (und später Cyclops) die X-Men zusammenhalten. Dabei geht es nicht nur um die Rettung der Welt, sondern auch um Diskriminierung und Anfeindungen, denen die Mutanten weiter ausgesetzt sind.

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Sie stellen sich dabei bekannten Feinden wie Mister Sinister oder der Organisation Friends of Humanity in den Weg, die sich gegen Mutanten ausspricht. Auch persönliche Schicksale spielen neben gesellschaftlichen Themen aber eine große Rolle. Was sich aktuell sonst noch auf welchen Streamingdiensten lohnt, lest ihr in den oben verlinkten Streaming-News neben Infos zu weiteren Serien- und Spiele-Highlights im Dunstkreis von Marvel.

Wie findet ihr die Aktion von Marvel? Sollten mehr Anbieter mit kostenlosen Serien-Staffeln Werbung für ihre Streaming-Plattformen machen oder fühlt ihr euch eher angefüttert und dann fallen gelassen?

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