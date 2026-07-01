Reacher kehrt dieses Jahr im Doppelpack zurück: Jetzt stehen endlich die Release-Termine für Staffel 4 und das Spin-off fest

Reacher und Neagley mischen demnächst wieder die Oberschurken ordentlich auf. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Dass Ex-Militärpolizist Jack Reacher (Alan Ritchson) dieses Jahr nicht alleine gegen Korruption und Verschwörungen auf Prime Video kämpft, wissen wir schon seit einer Weile. Seine beste Freundin Frances Neagley (Maria Sten) bekommt ihre eigene Serie.

Jetzt gibt Amazon endlich preis, wann wir mit Staffel 4 und dem Spin-off rechnen können: Die neuen Folgen von Reacher erscheinen am 12. August 2026, während Neagley direkt einen Monat später – am 16. September – nachzieht (via Instagram).

Ja, zwei Monate lang gibt’s auf Prime Video pure Action! Dabei startet Season 4 mit drei Episoden. Die restlichen Fünf werden dann jeweils wöchentlich folgen. Das Finale steht somit am 16. September an, wo auch schon direkt das komplette Spin-off veröffentlicht wird.

Gut möglich, dass die Handlungen der Serien daher ineinander übergehen. Immerhin ist Neagley auch in der vierten Staffel von Reacher wieder mit dabei.

1:18 Am 17. September 2026 startet übrigens mit Runner auch noch ein neuer Actionfilm mit Alan Ritchson und Owen Wilson im Kino

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Worum geht’s in Staffel 4 von Reacher?

Die neuen Folgen basieren auf dem 13. Roman von Autor Lee Child namens »Underground« (engl.: Gone Tomorrow). Reacher begegnet dort nachts einer Frau in der U-Bahn, die sich vor seinen Augen erschießt. Er erkennt sofort, dass dahinter mehr stecken muss und stößt bei seinen Ermittlungen auf eine neue Verschwörung, in deren Mittelpunkt ein hochrangiger Politiker und ein dunkles Geheimnis stehen.

Für die Zukunft ist übrigens auch schon ausgesorgt: Reacher bekommt auch noch eine fünfte Staffel! Das gab Hauptdarsteller Alan Ritchson erst Mitte Mai 2026 über seinen Instagram-Account bekannt. Einen festen Release-Termin gibt’s natürlich noch nicht, aber die neuen Folgen werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 veröffentlicht.

Und was macht Neagley dann in ihrer Serie? Als ein ehemaliger Freund von Neagley bei einem vermeintlichen Unfall ums Leben kommt, setzt die ehemalige Militärpolizistin alles daran, die Wahrheit aufzudecken. Reacher soll übrigens auch einen Auftritt in der Show haben, wie der genau aussieht, erfahren wir aber wohl erst im September.

Trailer gibt's aktuell weder zu Staffel 4 noch zum Spin-off. Die sollten aber diesen oder nächsten Monat folgen. Immerhin geht es ja schon sehr bald los!

Falls ihr noch mehr zu der neuen Staffel von Reacher lesen möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box weitere Artikel. Dort könnt ihr zum Beispiel nachlesen, wer die neuen Bösewichte sind und welchen kleinen Twist sie mit sich bringen. Aber keine Sorge: Spoiler aus den Büchern haben wir so verpackt, dass ihr sie nicht sehen könnt, wenn ihr nicht wollt!

Jetzt seid ihr gefragt: Freut ihr euch auf die doppelte Action? Schreibt es uns in die Kommentare!