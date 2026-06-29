Neu auf Netflix, Prime Video und Co.: Eine der besten Sci-Fi-Serien geht diese Woche weiter!

Neben Silo wartet auch die Uncharted-Verfilmung diese Woche auf euch. Bildquelle: Apple TV/Sony Pictures

Puuuuhhh, merkt ihr das? Endlich ist die Hitze vorbei und es weht wieder ein kühler Wind durch die Luft. Da macht es auch gleich wieder mehr Spaß, abends auf der Couch zu liegen – immerhin schmilzt man nicht mehr weg und schwitzt die Polster voll!

Damit ihr das noch viel mehr genießen könnt, haben wir euch mal die Streaming-Highlights der Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026 herausgesucht. Also: Willkommen an Bord des Entertainment-Express! Hier ist unser Fahrplan für die nächsten Tage. Wohin darf die Reise gehen?

Highlight der Woche: Silo – Staffel 3 bei Apple TV

Weitere spannende Streaming-Releases:

Highlight der Woche: Silo – Staffel 3 bei Apple TV

0:54 »Eine der besten postapokalyptischen TV-Serien aller Zeiten« kehrt zurück: Staffel 3 von Silo macht Fans bereits ganz wild

Autoplay

Genre: Sci-Fi/Dystopie I Release: 3. Juli 2026 (Staffel 3) I Showrunner: Graham Yost I Cast: Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common, Steve Zahn I Wo streamen? Apple TV+

In der postapokalyptischen TV-Serie lebt die Gesellschaft in riesigen unterirdischen Bunkern, die hunderte Stockwerke unter dem Boden liegen. Die strikten Regeln und der Kodex, nach dem die Menschen dort leben, sind allerdings nicht das, was sie zu sein scheinen. Die kluge Ingenieurin Juliette Nichols (Ferguson) macht es sich zur Aufgabe, die dunklen Geheimnisse ihrer Welt aufzudecken, doch bringt sich dabei natürlich selbst in Gefahr.

In Season 3 findet die Story auf zwei Ebenen statt: In der Gegenwart kehrt Juliette nach ihrer erzwungenen Reinigung in Silo 18 zurück, das sich nach einer heftigen Rebellion erst wieder erholen muss. In der Vergangenheit versuchen eine Journalistin und ein Politiker, die globale Verschwörung aufzudecken, weshalb die Silos überhaupt erst entstanden sind.

Eine vierte und letzte Staffel ist bereits abgedreht und soll 2027 ausgestrahlt werden. Auf IMDb wird Silo mit 8,1 von 10 Sternen bewertet. Auf Rotten Tomatoes wird die Serie von Kritikern zu 90 Prozent positiv bewertet, während Zuschauer mit 68 Prozent deutlich skeptischer sind.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Netflix

Ab Mittwoch, den 1. Juli:

Enola Holmes 3: Die Reihe rund um Sherlock Holmes Schwester Enola (Millie Bobby Brown) geht in die dritte Runde. Die ist natürlich genau wie ihr großer Bruder eine Detektivin. Als ihr Hochzeitstag mit Tewkesbury (Louis Partridge) immer näher rückt, verschwindet plötzlich Sherlock (Henry Cavill) und Enola setzt alles daran, ihn zu finden.

Die Reihe rund um Sherlock Holmes Schwester Enola (Millie Bobby Brown) geht in die dritte Runde. Die ist natürlich genau wie ihr großer Bruder eine Detektivin. Als ihr Hochzeitstag mit Tewkesbury (Louis Partridge) immer näher rückt, verschwindet plötzlich Sherlock (Henry Cavill) und Enola setzt alles daran, ihn zu finden. Sonic The Hedgehog 3: In Teil 3 der Videospiel-Verfilmung ist Keanu Reeves in der Rolle von Shadow zu hören. Wer die Spiele kennt, weiß, dass der schwarz-rote Igel einer der größten Feinde von Sonic (Ben Schwartz), Tails (Colleen O'Shaughnessey) und Knuckles (Idris Elba) ist. Und als wäre es nicht schon genug, sich mit Shadow herumzuschlagen, taucht natürlich auch wieder ihr alter Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey) auf.

Neu bei Prime Video

Ab Dienstag, 30. Juni:

Der Pate 1, 2 & 3: Für die Gangster unter euch packt Prime Video die komplette Filmtrilogie in seinen Streaming-Katalog und macht euch damit ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Von 1972 bis 1990 war Al Pacino in seiner legendären Rolle als Don Vito Corleone zu sehen. 2006 und 2009 folgten sogar zwei Videospiele.

Für die Gangster unter euch packt Prime Video die komplette Filmtrilogie in seinen Streaming-Katalog und macht euch damit ein Angebot, Von 1972 bis 1990 war Al Pacino in seiner legendären Rolle als Don Vito Corleone zu sehen. 2006 und 2009 folgten sogar zwei Videospiele. Uncharted: Wer Nathan Drake in der Videospiel-Reihe schon über den Kontinent und durch Schluchten gejagt hat, den wird es bestimmt interessieren, wie denn so eine Film-Adaption der Figur aussieht. Tom Holland wird zum Schatzsucher und Bergungsexperten eures Vertrauens, während Mark Wahlberg seinen engen Vertrauten Victor Sully Sullivan spielt.

Ab Mittwoch, 1. Juli:

Elle – Staffel 1: Mit der Kult-Komödie Natürlich Blond und ihrer Rolle als optimistische Jura-Studentin Elle Woods gelang Schauspieler Reese Witherspoon 2001 der internationale Durchbruch. Die neue TV-Serie ist ein Prequel und handelt von den Highschool-Jahren des naiven und quirligen Mädchens (gespielt von Lexi Minetree).

Mit der Kult-Komödie Natürlich Blond und ihrer Rolle als optimistische Jura-Studentin Elle Woods gelang Schauspieler Reese Witherspoon 2001 der internationale Durchbruch. Die neue TV-Serie ist ein Prequel und handelt von den Highschool-Jahren des naiven und quirligen Mädchens (gespielt von Lexi Minetree). Poker Face – Staffel 2: In der beliebten Crime-Serie hat Titelfigur Charlie Cale (Natasha Lyonne) die angeborene Fähigkeit, zu erkennen, wenn Menschen lügen. Also reist sie in den Vereinigten Staaten umher und löst Mordfälle. Die Serie wurde nach zwei Seasons eingestampft. Aktuell soll Schöpfer Rian Johnson aber nach einem Sender suchen, der Poker Face wieder aufnimmt. Dann soll jedoch Peter Dinklage der neue Protagonist werden.

Neu bei Disney Plus

Ab Mittwoch, 1. Juli:

X-Men '97 – Staffel 2: Allein von den Bewertungen her gehört X-Men '97 zu den erfolgreichsten und beliebtesten Marvel-Serien. Die neuesten Folgen werden von Kritikern zu 100 (!) Prozent positiv bewertet. Falls ihr die Serie bis jetzt noch nicht kanntet: Nach dem Verlust von Professor X müssen die Mutanten unter der Führung ihres alten Erzfeindes Magneto ums Überleben kämpfen. Doch das Team von Cyclops und Wolverine wird von brutalen Tragödien und finsteren Verschwörungen an seine Grenzen getrieben.

Allein von den Bewertungen her gehört X-Men '97 zu den erfolgreichsten und beliebtesten Marvel-Serien. Die neuesten Folgen werden von Kritikern zu 100 (!) Prozent positiv bewertet. Falls ihr die Serie bis jetzt noch nicht kanntet: Nach dem Verlust von Professor X müssen die Mutanten unter der Führung ihres alten Erzfeindes Magneto ums Überleben kämpfen. Doch das Team von Cyclops und Wolverine wird von brutalen Tragödien und finsteren Verschwörungen an seine Grenzen getrieben. Ready or Not 2: Grace (Samara Weaving) hat gerade erst Teil 1 überlebt, da muss sie sich schon wieder eine mörderische Nacht um die Ohren schlagen. Diesmal will sie eine andere, blutrünstige High-Society-Familie tot sehen. Wenn ihr auf makabre Gesellschaftsspiele, tiefschwarzen Humor und nacktes Überleben steht, dann habt ihr mit dem Film bestimmt euren Spaß. Den Vorgänger könnt ihr euch ebenfalls auf Disney Plus anschauen.

Wenn ihr unter den neu erscheinenden Empfehlungen nichts für euch findet, dann helfen euch bestimmt unsere Artikel in der Linkbox weiter.

Aber eine Frage haben wir noch: Auf welche Serien und/oder Filme freut ihr euch diesen Monat besonders? Gibt es ein Release-Datum, auf das ihr ganz besonders hinfiebert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!