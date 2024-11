Marvel gibt offiziell bekannt: Mit Avengers 6 betritt das MCU eine völlig neue Ära

Bald könnten auch einige X-Men wie zum Beispiel Wolverine in den Schlachten der Avengers mitmischen. Bildquelle: Disney/Marvel

Mit Deadpool & Wolverine feierte das von Hugh Jackman bis zu seinem 90. Geburtstag verkörperte Mitglied der X-Men seinen Eintritt in das große Film-Universum rund um Spider-Man, Doctor Strange und Co..

Viele Fans fragten sich nicht erst nach dem Kinobesuch: Werden die X-Men vielleicht bald sogar auf die Avengers treffen?

Bei einem Disney Showcase in Singapur macht der Marvel-Chef Kevin Feige jetzt klar: In Zukunft ist bei Marvel alles möglich!

Die X-Men kommen - aber erst nach dem Multiversum

In den nächsten Marvel-Projekten sollen tatsächlich bereits einige bekannte X-Men auftauchen. Avengers 6 oder auch Secret Wars soll dann eine neue Generation von Mutanten einführen (via Deadline).

Ich denke, es wird in den nächsten Filmen mit einigen X-Men-Figuren weitergehen, die ihr vielleicht wiedererkennt. Gleich danach führt uns die ganze Geschichte von Secret Wars wirklich in ein neues Zeitalter der Mutanten und der X-Men. Das ist einer dieser Träume, die wahr werden. Wir haben endlich die X-Men zurück.

Mehr ist zu den Plänen zwar aktuell noch nicht bekannt, aber offensichtlich können wir mit dem Wiedersehen des ein oder anderen bereits etablierten Mutanten rechnen.

Nicht nur die X-Men sind ein Teil der neuen Marvel-Ära. Auch die Fantastic Four werden offiziell ein größerer Punkt auf der zukünftigen MCU-Agenda. Feige freut sich aktuell nämlich am meisten auf den Film mit Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) und Ebon Moss-Bachrach (The Thing). Am 24. Juli 2025 erscheint The Fantastic Four: First Steps hierzulande in den Kinos.

Endlich bringen wir »Marvels erste Familie« in das MCU. Die Dreharbeiten werden nächste Woche abgeschlossen. Der Film kommt im nächsten Sommer heraus. Und dann werden all diese Charaktere direkt in die nächsten Avengers-Filme übernommen, also bin ich sehr gespannt auf die Zukunft der Fantastic Four.

In den kommenden Avengers-Projekten wird es uns demnach nicht an Superhelden mangeln und es prallen viele verschiedene Welten aufeinander.

Die Zukunft des Marvel-Universums

Mit den Thunderbolts steht aktuell wieder eine neue Helden-Truppe in den Startlöchern. Unter anderem tun sich Bucky Barnes (Sebastian Stan) alias The Winter Soldier und Yelena Belova (Florence Pugh) alias Black Widow zusammen und machen ab dem 2. Mai 2025 die Leinwände in euren Kinos unsicher.

Sam Wilson (Anthony Mackie) ist demnach ab sofort ohne Bucky unterwegs, aber tritt dafür in die Fußstapfen von Steve Rogers (Chris Evans). Als neuer Captain America muss er sich ab dem 12. Februar 2025 neuen Gefahren stellen.

Aktuell ist Deadpool & Wolverine immer noch ein großer Erfolg für Disney und Marvel, denn der Film hat gerade mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Das Werk ist nämlich auf Disney Plus der meistgeschaute Live-Action-Film seit Black Panther: Wakanda Forever.

Mehr dazu und welche weiteren Rekorde das neue Abenteuer von Deadpool und seinem neuen besten Freund Wolverine noch erreicht hat, findet ihr in dem obigen Kasten.