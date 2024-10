2025 wird ein Fest für Marvel-Fans: Gleich 10(!) neue Filme und Serien gehen an den Start

Charlie Cox kehrte bereits als Daredevil für Spider-Man: No Way Home und She-Hulk zurück. 2025 bekommt er seine eigene TV-Serie im Marvel Cinematic Universe. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Eigentlich will Marvel zukünftig auf mehr Qualität statt Quantität setzen. Eine Nachricht, die viele Fans nach Enttäuschungen wie Ant-Man 3 oder Secret Invasion mit offenen Armen empfingen. Trotzdem steht für 2025 jetzt eine ganze Palette an neuen Kinofilmen und TV-Serien für Disney Plus an.

Stolze zehn neue Projekte sollen im nächsten Jahr aufschlagen, wie Disney und die Marvel Studios jetzt offiziell bestätigt haben. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus neuen Kinofilmen, TV-Serien und Realserien, die über 2025 verteilt aufschlagen werden.

Alle 10 Marvel-Filme und -Serien für 2025 im Überblick

Verlieren wir keine Zeit, hier bekommt ihr eine Übersicht zu allen Marvel-Release 2025:

Passend dazu gibt es einen Zusammenschnitt zu den kommenden TV-Serien aus dem Marvel-Repertoire. Hier dürfen sich Fans über erste Szenen aus den völlig neuen Projekten freuen. Zum Beispiel gibt es ein Wiedersehen mit Jon Bernthal als Punisher in der Daredevil-Serie, während Yahya Abdul-Mateen II. zum Superhelden Wonder Man wird.

Die Zukunft des Marvel Cinematic Universe

Falls ihr euch übrigens fragt, wann es nach Infinity War und Endgame mit den Avengers weitergeht, lauern die neuen Filme Doomsday und Secret Wars bereits am Horizont. Joe und Anthony Russo kehren dafür als Regisseure zurück, während Robert Downey Jr. als Comic-Schurke Dr. Doom auftritt.

Mehr über die Zukunft des Marvel Cinematic Universe und was sonst bei den aktuellen Filmen und TV-Serien passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

