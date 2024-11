Warum hat Thor geweint? Ein großes Marvel-Mysterium soll laut Deadpool-Star definitiv noch aufgeklärt werden

Sicher ist: In der Zukunft werden wir erfahren, warum Thor geweint hat. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Eine Frage hat uns wohl alle nach dem Kinobesuch von Deadpool & Wolverine nicht mehr losgelassen: Warum weint Thor? In einem Interview gibt Ryan Reynolds jetzt preis, dass wir auf dieses Mysterium auf jeden Fall eine Antwort bekommen werden.

Worum genau geht's? Hier natürlich die obligatorische Spoiler-Warnung!

Deadpool wird von Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) in die Zentrale der Time Variance Authority (TVA) gebracht. Um Wade für seine Pläne einzuspannen, zeigt der Agent ihm seine zukünftigen heroischen Momente im Universum. Aus Versehen wird dann aber auch eine Szene eingeblendet in der Deadpool augenscheinlich stirbt: Dabei wird er von einem trauernden Thor in den Armen gehalten.

Ryan Reynolds möchte die Thor-Frage aufklären

In einem aktuellen Interview mit Variety verrät Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds, dass wir tatsächlich erfahren werden, warum der nordische Gott so emotional geworden ist.

Ich kann sogar sagen, dass ihr herausfinden werdet, warum Thor geweint hat. Wir waren es, die die Sache mit dem emotionalen Thor in den Mittelpunkt des Marvel-Universums gestellt haben. Es liegt an uns. [...] Irgendwann werden wir es tun.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Besagte Szene könnt ihr euch hier auf YouTube nochmal ansehen. Die Situation ist eine Anspielung an Thor: The Dark Kingdom, wo der Gott in derselben Position um seinen Adoptivbruder Loki trauert.

Die naheliegende Option für eine Auflösung wäre natürlich Deadpool 4. Aber, was ist eigentlich der aktuelle Stand? Deadpool & Wolverine war ein absoluter Hit bei Fans, was der Audience Score von 94 Prozent deutlich beweist (via Rotten Tomatoes). Auch bei Kritikern kam der Film mit 78 Prozent gut an.

Das Marvel-Werk nahm bei einem geschätzten Budget von 200 Millionen US-Dollar, über 1,3 Milliarden Dollar ein (via BoxOfficeMojo). Aufgrund des großen Erfolgs von Deadpool & Wolverine wäre ein weiterer Film des Anti-Helden durchaus denkbar.

Wird das Mysterium in einer Fortsetzung aufgeklärt?

Deadpool 4 wird jedoch noch lange auf sich warten lassen. Dazu äußert sich Reynolds nämlich in einem weiteren Interview mit ExtraTV. Doch der Schauspieler findet immerhin einen lustigen Weg, um uns die schlechte Nachricht schonend beizubringen.

Oh, nicht so stürmisch! Das würde ich gerne, aber es gibt einen Grund, warum seit dem letzten Film [Deadpool 2] sechs Jahre vergangen sind. [...] Es verschlingt mein ganzes Leben, und ich habe vier Kinder, denen ich mich gerne einmal vorstellen würde. Einfach etwas Zeit mit ihnen verbringen [...].

2:01 Deadpool & Wolverine: Der finale Trailer bringt nach 7 Jahren einen Fan-Liebling zu Marvel zurück

Autoplay

Eine Fortsetzung ist also noch weit entfernt. Vielleicht wird die Frage aber in anderen MCU-Filmen wie zum Beispiel Avengers: Doomsday oder Secret Wars aufgelöst. In denen könnte Deadpool nämlich eine Rolle spielen. Sein neuer bester Freund Wolverine soll laut Insidern schon für die Projekte zurückkehren.

Wie geht es weiter bei Marvel?

Seit dem 12. November 2024 könnt ihr Deadpool & Wolverine im kostenpflichtigen Abo auf Disney+ streamen.

Aber auch andere Projekte stehen schon längst in den Startlöchern. Am 22. Dezember 2024 startet die dritte Staffel What If...? ebenfalls auf dem Streaming-Anbieter. In den Kinos geht es auch bald weiter, denn am 12. Februar 2025 erscheint das erste große Solo-Abenteuer von Anthony Mackie als neuer Captain America.

Falls ihr Deadpool & Wolverine noch nicht gesehen habt und euch fragt, ob sich das Anschauen lohnt: Unser Entertainment-Experte Vali hat den Film einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Die Filmkritik findet ihr im obigen Kasten.

Auch wenn Ryan Reynolds sich aktuell nicht sicher ist, wann Deadpool auf die Leinwand zurückkehrt, sieht es für seinen Kollegen Wolverine schon anders aus. Insider vermuten, dass das Mitglied der X-Men in Avengers: Doomsday und Secret Wars auftauchen wird.