Deadpool & Wolverine bricht nach nur einer Woche auf Disney Plus einen neuen Rekord

Fans lieben Deadpool & Wolverine auf Disney Plus gerade genau so sehr, wie Deadpool seine Hunde-Version Dogpool. Bildquelle: Marvel/ Disney

Deadpool und sein griesgrämiger Komplize Wolverine sind schon jetzt ein beliebtes Duo im Marvel-Universum. Neben dem großen Erfolg an den Kinokassen, startet der Film seit dem 12. November 2024 auch im Streaming voll durch.

Deadpool & Wolverine ist, nach nur acht Tagen, der meistgesehene Live-Action-Film bei Disney Plus - und das seit Black Panther 2 aus dem Jahre 2022!

Der Erfolg von Deadpool & Wolverine im Überblick

In den ersten sechs Tagen schauten sich auf Disney+ schon allein 19,4 Millionen Menschen an, wie die zwei Anti-Helden das Multiversum retten (via ComicBookMovie).

Bei einem geschätzten Budget von 200 Millionen US-Dollar, nahm das Werk stolze 1,33 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Das Dream-Team landet somit auf dem zweiten Platz der erfolgreichsten Filme 2024 - gleich hinter Alles steht Kopf 2 (via WirtschaftsWoche).

Auf der Liste der erfolgreichsten Projekte aller Zeiten reiht sich Deadpool & Wolverine derzeit auf den 20. Platz ein und landet somit direkt zwischen Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 und Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi (via InsideKino).

Weitere Rekorde:

Weltweit höchstes Einspielergebnis für einen Film mit Altersfreigabe - übertraf dabei sogar Deadpool (2016)

Landet auf dem fünften Platz der erfolgreichsten Marvel-Filme (via BoxOfficeMojo) - sogar noch vor Marvel’s The Avengers

2:01 Deadpool & Wolverine: Der finale Trailer bringt nach 7 Jahren einen Fan-Liebling zu Marvel zurück

Autoplay

Was sagen Fans und Kritiker?

Der aktuelle Audience Score von 94 Prozent auf Rotten Tomatoes zeigt: Marvel-Fans sind begeistert von Deadpool & Wolverine! Die Kritiker sind mit 78 Prozent schon etwas skeptischer.

In der Filmdatenbank IMDb kommt der Blockbuster derzeit auf eine Bewertung von 7,7 Sternen - bei über 384.000 Meinungen.

Welche Projekte stehen bei Marvel aktuell an?

Am 12. Februar 2025 starten wir schon in ein neues Abenteuer mit Anthony Mackie, der das erste Mal in seiner neuen Rolle als Captain America zu sehen sein wird. Die Thunderbolts feiern ebenfalls als Gruppe am 2. Mai 2025 ihr Kino-Debüt.

Falls ihr noch mehr zu den kommenden Projekten wissen möchtet: Unser Entertainment-Experte Vali hat euch alle bekannten Release-Termine der Serien und Filme in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.

Deadpool & Wolverine ist also aktuell wieder in aller Munde. Selbst Ryan Reynolds und der Regisseur Shawn Levy lassen es sich nicht nehmen und plaudern immer mal wieder aus dem Nähkästchen.

So zum Beispiel in den oben verlinkten Artikeln, wo Levy Details über eine Änderung des Finales preisgibt und Reynolds uns verspricht, den lustigen Insider »Warum hat Thor geweint?« irgendwann aufzuklären.