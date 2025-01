Marvel Rivals: Komplette Patch Notes für das große Update zu Season 1 enthüllt

Marvel Rivals startet am 10. Januar 2025 mit seiner ersten offiziellen Season. Neben neuen Inhalten wie einer neuen Karte und einem neuen Spielmodus dürfen sich Fans vor allem über die Einführung der Fantastic Four als spielbare Charaktere freuen:

1:04 Marvel Rivals enthüllt Season 1: Eternal Night Falls bringt ikonische Helden ins Spiel

Während diese Ergänzungen für viel Vorfreude sorgen, liefern die Patch Notes zu Season 1 auch umfangreiche Balancing-Änderungen für nahezu alle Helden. Wir haben für euch eine detaillierte Übersicht zu allen Anpassungen.

Jede Änderung ist mit einem passenden Symbol markiert: ✅ für Buffs und ❌ für Nerfs.

Alle Balancing-Änderungen in Season 1 von Marvel Rivals

Helden-Änderungen

Black Panther

❌ Spirit Rend : Zusätzliche Gesundheit pro Vibranium Mark von 40 auf 30 reduziert.

: Zusätzliche Gesundheit pro Vibranium Mark von auf reduziert. ❌ Spirit Rend: Obergrenze der Gesundheit von 120 auf 75 gesenkt.

Black Widow

✅ Edge Dancer : Reichweite erhöht von 3m auf 5m .

: Reichweite erhöht von auf . ✅ Fleet Foot : Erholungszeit von 12s auf 4s reduziert.

: Erholungszeit von auf reduziert. ✅ Electro-Plasma Explosion (Ultimate): Ladezeit von 1s auf 0,6s verkürzt.

Hawkeye

❌ Archer’s Focus : Reichweite von 60m auf 40m reduziert.

: Reichweite von auf reduziert. ❌ Archer’s Focus: Maximale Bonusschaden von 80 auf 70 gesenkt.

Hela

❌ Basisgesundheit von 275 auf 250 reduziert.

Magik

✅ Umbral Incursion: Schaden in Darkchild-Form von 115 auf 135 erhöht.

Moon Knight

✅ Hand of Khonshu (Ultimate) : Anzahl der Talons von 10 auf 14 erhöht.

: Anzahl der Talons von auf erhöht. ✅ Hand of Khonshu (Ultimate): Explosionsradius der Talons von 4m auf 5m vergrößert.

Namor

✅ Wurfmechanik von Monstro Spawn und Frozen Spawn verbessert, für präzisere Zielwürfe.

Psylock

❌ Dance of the Butterfly (Ultimate): Wird nun von Barrieren geblockt (z. B. Magnetos Metal Bulwark, Hulks Indestructible Guard).

The Punisher

✅ Streuung von Deliverance und Adjudication leicht reduziert.

Scarlet Witch

✅ Chaos Control : Fester Schaden von 50/s auf 60/s erhöht.

: Fester Schaden von auf erhöht. ❌ Chaos Control : Prozentualer Schaden pro Sekunde von 5% auf 3% gesenkt.

: Prozentualer Schaden pro Sekunde von auf gesenkt. ✅ Chthonian Burst: Projektilschaden von 30 auf 35 erhöht.

Storm

✅ Wind Blade : Projektilgeschwindigkeit von 100m/s auf 150m/s erhöht.

: Projektilgeschwindigkeit von auf erhöht. ✅ Linksklick-Angriff : Schaden von 50 auf 55 gesteigert.

: Schaden von auf gesteigert. ✅ Bolt Rush : Schaden von 70 auf 80 erhöht.

: Schaden von auf erhöht. ✅ Omega Hurricane (Ultimate) : Bonusgesundheit von 350 auf 450 erhöht.

: Bonusgesundheit von auf erhöht. ✅ Zusätzliche Gesundheit nach Ultimate verschwindet nicht sofort, sondern mit 100/s.

Squirrel Girl

❌ Unbeatable Squirrel Tsunami (Ultimate) : Gesundheit der Eichhörnchen von 600 auf 300 reduziert.

: Gesundheit der Eichhörnchen von auf reduziert. ✅ Eichhörnchen stürmen nun gezielt auf Gegner statt zufällig.

Winter Soldier

✅ Bionic Hook & Tainted Voltage : Bonusgesundheit von 30 auf 40 erhöht.

: Bonusgesundheit von auf erhöht. ✅ Roterstern : Projektilschaden von 70 auf 75 gesteigert.

: Projektilschaden von auf gesteigert. ❌ Flächenschaden von 70 auf 65 reduziert.

auf reduziert. ❌ Schadensabnahme bei Distanz erhöht: 65 Prozent bei 40m auf 60 Prozent .

auf . ✅ Basisgesundheit von 250 auf 275 erhöht.

Wolverine

✅ Basisgesundheit von 300 auf 350 erhöht.

auf erhöht. ❌ Undying Animal: Schadensreduktionsrate von 50% auf 40% gesenkt.

Captain America

✅ Liberty Rush : Abklingzeit von 12s auf 10s reduziert.

: Abklingzeit von auf reduziert. ✅ Basisgesundheit von 650 auf 675 erhöht.

auf erhöht. ❌ Freedom Charge (Ultimate) : Zusätzliche Gesundheit pro Sekunde von 110 auf 100 reduziert.

: Zusätzliche Gesundheit pro Sekunde von auf reduziert. ✅ Freedom Charge (Ultimate): Energiekosten von 3400 auf 3100 gesenkt.

Doctor Strange

❌ Maelstrom of Madness & Gamma Maelstrom : Schadensabnahme bei Entfernung hinzugefügt: 70 Prozent bei 8m .

: Schadensabnahme bei Entfernung hinzugefügt: . ❌ Shield of the Seraphim: Schildwert-Wiederherstellungsrate von 80/s auf 70/s gesenkt.

Thor

✅ Basisgesundheit von 500 auf 525 erhöht.

auf erhöht. ✅ God of Thunder (Ultimate): Immunität gegen Kontrolleffekte hinzugefügt.

Hulk

❌ Indestructible Guard: Gamma-Schildwert von 250 auf 200 reduziert.

Venom

✅ Symbiotic Resilience : Bonusgesundheits-Verhältnis von 1 auf 1,2 erhöht.

: Bonusgesundheits-Verhältnis von auf erhöht. ✅ Feast of the Abyss (Ultimate): Schaden von 40 auf 50 erhöht.

Cloak & Dagger

✅ Dagger Storm : Abklingzeit von 15s auf 12s reduziert.

: Abklingzeit von auf reduziert. ✅ Eternal Bond (Ultimate): Anzahl der Dashs von 3 auf 4 erhöht.

Jeff the Land Shark

✅ Joyful Splash: Heilung von 140/s auf 150/s erhöht.

Luna Snow

❌ Fate of Both Worlds: Intervall für Umschaltung zwischen Heilung und Schaden von 0,1s auf 0,5s erhöht.

Mantis

❌ Nature’s Favor (Passiv): Bewegungsschub von 2,5m/s auf 1,5m/s reduziert.

Rocket Raccoon

✅ Repair Mode: Heilung von 60/s auf 70/s erhöht.

1:06 Mit Season 1 landet ein durch und durch fantastischer Held in Marvel Rivals

Team-Up-Boni-Änderungen

❌ Hawkeye – Black Widow : Saisonschadenbonus von 20% auf 15% reduziert.

: Saisonschadenbonus von auf reduziert. ❌ Hela – Thor – Loki : Saisonschadenbonus von 20% auf 15% reduziert.

: Saisonschadenbonus von auf reduziert. ✅ Luna Snow – Namor : Frozen Spawn Schaden von 25 auf 27 erhöht.

: Frozen Spawn Schaden von auf erhöht. ✅ Luna Snow – Namor : Verlangsamung durch Frozen Spawn von 25% auf 30% erhöht.

: Verlangsamung durch Frozen Spawn von auf erhöht. ✅ Luna Snow – Namor : Berserk Frozen Spawn Schaden von 16 auf 18 erhöht.

: Berserk Frozen Spawn Schaden von auf erhöht. ❌ Rocket Raccoon – The Punisher – Winter Soldier : Abklingzeit von Ammo Invention von 45s auf 40s gesenkt.

: Abklingzeit von Ammo Invention von auf gesenkt. ✅ Scarlet Witch – Magneto : Metallic Fusion Projektilschaden von 55 auf 60 erhöht.

: Metallic Fusion Projektilschaden von auf erhöht. ✅ Scarlet Witch – Magneto : Metallic Fusion Feldschaden von 30 auf 35 erhöht.

: Metallic Fusion Feldschaden von auf erhöht. ✅ Thor – Storm – Captain America : Charged Gale Abklingzeit von 20s auf 15s reduziert.

: Charged Gale Abklingzeit von auf reduziert. ✅ Thor – Storm – Captain America: Charged Gale Schaden von 50 auf 55 erhöht.

Neben all diesen Balancing-Anpassungen erwarten euch in Season 1 von Marvel Rivals auch viele waschechte Neuerungen - allen voran vier neue Charaktere in Form der Fantastic Four. Außerdem steht ein neuer Battle Pass in den Startlöchern, der zahlreiche coole Skins mitbringt – mehr dazu lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.