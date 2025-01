Marvel Rivals Season 1: Alles, was wir zu Release, Helden und Battle Pass wissen

Die Fantastic Four stehen in den Startlöchern. Bildquelle: Marvel

Marvel Rivals ist auf Steam momentan einer der Top-Titel auf Steam und Fans des Hero-Shooters können sich bald auf neue Inhalte freuen. Nachdem am 10. Januar Season 0 endet, steht eine Season an, mit der neue Helden, neue Maps und ein neuer Battle Pass hinzukommen.

Einige Neuzugänge sind bereits offiziell bestätigt, aber es sind auch andere Inhalte durchgesickert. Wir verraten euch alles, was bisher bekannt ist und worüber gemunkelt wird.

1:25 Der Release-Trailer von Marvel Rivals ist ein episches Anime-Opening

Autoplay

Release: Wann startet und endet Season 1?

Wann genau Season 1 startet, wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. In einem Entwickler-Video zur Roadmap von Marvel Rivals war allerdings die Rede von »frühem Januar«. Es ist also wahrscheinlich, dass die erste Saison kurz nach dem Ende von Season 0 am 10. Januar beginnt.

Letztere war ein kleiner Appetizer zum Release und die »richtigen« Seasons sollten deutlich länger werden. Etwa drei Monate sind pro Saison angedacht, ihr habt also viel Zeit euch mit den neuen Inhalten zu beschäftigen.

Helden: Wer kommt in Season 1 dazu?

Mit jeder neuen Season kommen sollen neue Helden dazukommen. Bereits bestätigt sind die Fantastic Four: Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing. Einen Trailer wird es am 6. Januar um 16 Uhr deutscher Zeit geben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neben den offiziellen Neuzugängen sind auch einige unbestätigte Helden durchgesickert. Einer davon ist die K.I. Ultron, zu der sogar das komplette Moveset enthüllt wurde. Leaker vermuten, dass Ultron ebenfalls in Season 1 hinzugefügt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neben den Helden für Season 1 wurden noch zahlreiche weitere Neuzugänge geleakt, deren Release aber noch nicht bekannt ist. Dazu gehören laut dem Twitter-Account @MRivalsUpdates:

Angela

Blade

Captain Marvel

Deadpool

Emma Frost

Hit-Monkey

Jean Grey

M.O.D.O.K.

The Hood

Valkyrie

Seid euch bewusst darüber, dass diese Infos nicht bestätigt sind und Charaktere auch wieder gestrichen werden können.

Maps: Welche Karten kommen in Season 1 dazu?

Zu neuen Maps gibt es noch keine offiziellen Ankündigungen. Es ist lediglich bestätigt, dass mit jeder Season neue Maps veröffentlicht werden sollen. Allerdings haben auch hier Leaker einiges gefunden. Laut dem Twitter-Account @FumoLeaks sollen bald drei neue Maps dazukommen: Krakoa, Arakkoe und New York City.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Dataminer @X0X_LEAK hat außerdem Hinweise auf das ägyptische Theben und weitere Maps entdeckt. Dieser hatte zuvor bereits den Release der Fantastic Four richtig vorhergesagt.

Auch hier solltet ihr die Infos mit Vorsicht genießen. Selbst, wenn die Daten stimmen, heißt das nicht, dass all diese Inhalte auch veröffentlicht werden, geschweige denn bereits zur ersten Season dazukommen.

Battle Pass: Was ist zum neuen Battle Pass bekannt?

Zum Battle Pass ist ebenfalls noch nichts Offizielles bekannt. Da die erste Saison aber eine längere Laufzeit als Season 0 hat, wird dieser höchstwahrscheinlich auch umfangreicher ausfallen. Es wird wieder kostenlose Goodies zum Einsammeln und einen Luxus-Pass geben, der mit Skins, Icons und anderen Cosmetics bestückt ist.

Ihr müsst euch zudem keine Sorgen um verpasste Belohnungen machen. In Marvel Rivals laufen die Battle Passes nicht ab und ihr könnt auch im Nachhinein noch alte Belohnungen abstauben.

Aktuell erreicht Marvel Rivals täglich bis zu 400.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler und erfreut sich damit großer Beliebtheit. Trotzdem gibt es noch Verbesserungspotenzial, wie ihr im oben verlinkten Artikel lesen könnt. In der Box findet ihr außerdem unseren Test und eine Tier List mit den besten Helden, die ihr aktuell spielen könnt.