Marvel Rivals fehlt ein entscheidendes Feature aus Overwatch – und die Community brodelt

DPS-Helden wie Spider-Man sind in Marvel Rivals aktuell ein wenig zu beliebt.

Marvel Rivals begeistert die Spieler weiterhin: Rund 450.000 gleichzeitige User auf Steam machen den Overwatch-Konkurrent täglich zu einem echten Hit. Doch trotz des fulminanten Starts gibt es ein Problem, das vielen Fans sauer aufstößt – Marvel Rivals fehlt ein Rollenwahl-System.

Die Heldenwahl wird zum Problem

Overwatch hat gezeigt, wie so ein Role-Queue-System funktionieren kann: Spieler wählen ihre bevorzugte Rolle – Tank, Heiler oder DPS – und werden entsprechend gematcht. Das sorgt für eine faire Rollenverteilung und ausgewogene Teamkompositionen.

Doch so ein System fehlt in Marvel Rivals – und wird vor allem in den Ranglistenspielen für viele Spieler zur Belastung. Denn aktuell scheint es, dass sich zu viele Spieler dazu berufen fühlen, als DPS-Held die Kills sammeln zu dürfen.

Das führt schließlich dazu, dass Rollen wie Tank oder Heiler oft unbesetzt bleiben – ein Problem, das viele Spieler auf Reddit und anderen Plattformen immer wieder ansprechen:

Summerbolt00: Als jemand, der seit fast den Anfängen Overwatch spielt, ist die Rollenauswahl das Beste, was diesem Spiel je passiert ist, und das ist noch nicht einmal annähernd. [...] Das Einzige, was mir beim Spielen wirklich ein schlechtes Gefühl bereitet hat, ist, dass ich in ein Match geladen werde, nur um 4 oder 5 Insta-Lock-DPS-Spieler zu sehen, und das passiert in den meisten Spielen, weil DPS einfach die beliebteste Rolle ist.

FalconTheory: Das Lustige daran ist, dass ich es LIEBE, zu heilen und Support zu spielen, aber wenn nicht einmal eine Person bereit ist, einen Tank zu wählen, oder das ganze Team sich nicht dafür interessiert, dass ich sie am Leben erhalte, und nicht einmal versucht, mich zu verteidigen, ist das total nervig.

ChudSampley: Wenn ihr mehr als doppelt so viele DPS-Charaktere wie Tanks und Heiler habt, werden die Leute DPS spielen. Das gilt umso mehr, wenn die meisten DPS-Charaktere bekannte Helden sind, die die Leute lieben.

klaidas01: Overwatch hat eine offene Warteschlange, aber in Wirklichkeit spielt es niemand, weil die durchschnittliche Spielqualität mit der Rollenwarteschlange einfach so viel besser ist. Es ist nicht perfekt, aber immer noch besser als keine Einschränkungen zu haben.

NetEase Games hat zwar versucht, den Helden des Spiels mehr Flexibilität zu geben, sodass auch Heiler wie Rocket Racoon oder Tanks wie Magneto ordentlichen Schaden austeilen können. Doch ohne eine gezielte Rollenverteilung fehlt oft anscheinend dennoch der Anreiz für die richtige Balance im Team.

Aber ist eine Role Queue für Marvel Rivals wirklich realistisch? Das letzte Mal hat sich Publisher NetEase am 5. Dezember, einen Tag vor dem Release, in einem Livestream zu diesem Thema geäußert.

Laut den Entwicklern wurden während der geschlossenen Alpha- und Beta-Testphasen ausreichend Daten gesammelt, laut denen man aktuell auf ein solches System verzichten kann. Wie lange das allerdings gut geht, muss sich zeigen.

Der Frust bei allen, die sich gezwungen fühlen, immer wieder in die gleiche Rolle zu schlüpfen, nur damit das Team überhaupt eine Chance hat, ist jedenfalls jetzt schon spürbar.