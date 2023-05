Marvel- und Star Wars-Schauspieler Ray Stevenson mit 58 Jahren verstorben

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ray Stevenson ist tot. Der nordirische Schauspieler ist am Sonntag, also dem 21. Mai 2023 auf der italienischen Insel Ischia mit 58 Jahren verstorben, wie seine Agentur am Folgetag bestätigte. Weitere Angaben wie beispielsweise zur Todesursache wurden nicht geteilt.

Für Marvel-Fans wird er vor allem für zwei Rollen im Gedächtnis bleiben: Zum einen verkörperte der 1,91 Meter große Stevenson den Asen Volstagg in den ersten drei Thor-Filmen, einer der besten Freunde des Donnergotts. Aber auch schon zuvor schlüpfte er in die Rolle eines Comic-Helden aus dem Hause Marvel: Im 2008 erschienenen Punisher: War Zone spielte er die Hauptfigur und Ex-Soldaten Frank Castle.

Die Soldaten-Rolle findet sich in seiner Laufbahn immer wieder. Seinen Durchbruch hatte er als römischer Legionär in der Serie Rom. Es folgten Rollen in Die drei Musketiere, aber auch in der gefeierte Wikinger-Serie Vikings hauchte er dem Seefahrer Othere Leben ein.

In der deutschen Serienneuauflage von Das Boot spielte er den Marine-Offizier Jack Swinburne. Im oscarprämierten Film RBB konnte Stevenson als britischer Gouverneur brillieren.

Im Herzen bin ich wohl ein alter Krieger. Ray Stevenson in einem Interview laut Spiegel.de

Großer Auftritt in neuer Star Wars Serie

1:51 Ahsoka: Der neue Trailer zeigt erste Lichtschwert-Action der kommenden Star Wars-Serie

In der kommenden Star Wars Serie Ahsoka wird Stevenson ebenfalls eine größere Rolle einnehmen: Dort spielt er den machtsensitiven Schurken Baylan Skoll – in obigem Trailer könnt ihr schon einen Blick auf seine Rolle erhaschen.

Dem Star Wars Universum ist Stevenson aber auch davor schon nicht fremd gewesen, immerhin hat er die Sprechrolle von Gar Saxon in The Clone Wars und Rebels übernommen.

Kollegen trauern um Ray Stevenson

Die Hollywood-Kollegen von Stevenson melden sich auf den Social-Media-Plattformen zu Wort und teilen ihre Schock.

