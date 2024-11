Für eine ungewöhnlich brutale Marvel-Serie kehren 2025 gleich 9 MCU-Veteranen zurück

Mit Echo und Deadpool & Wolverine geht es im Marvel Cinematic Universe bereits ordentlich zur Sache. Die neue Zombie-Serie für 2025 dürfte in die exakt gleiche Kerbe schlagen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ihr wollt mehr Marvel-Zombies? Ihr bekommt mehr Marvel-Zombies: Am 3. Oktober 2025 sorgen untote Superhelden wieder auf Disney Plus für Angst und Schrecken, nachdem sie ihr MCU-Debüt in der vorangegangenen MCU-Serie What If…? feierten.

Konkrete Story-Details oder ein erster Trailer lassen aktuell noch auf sich warten. Dafür hat Disney aber zumindest schon einmal die Besetzung enthüllt, für die neun Stars des Marvel Cinematic Universe zurückkehren.

Marvel-Zombies mit vielen Marvel-Stars

So sind bei Marvel Zombies unter anderem die folgenden Darsteller und Synchronsprecher involviert:

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff a.k.a. The Scarlet Witch)

(Wanda Maximoff a.k.a. The Scarlet Witch) Iman Vellani (Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel)

(Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel) Florence Pugh (Yelena Belova a.k.a. Black Widow)

(Yelena Belova a.k.a. Black Widow) Simu Liu (Shang-Chi)

(Shang-Chi) Hailee Steinfeld (Kate Bishop a.k.a. Hawkeye)

(Kate Bishop a.k.a. Hawkeye) Dominique Thorne (Riri Williams a.k.a. )

(Riri Williams a.k.a. ) David Harbour (Alexei Shostakov a.k.a. Red Guardian)

(Alexei Shostakov a.k.a. Red Guardian) Awkwafina (Katy Chen)

(Katy Chen) Todd Williams (Rick Mason in Insomniacs Spider-Man 2)

Für die Zombie-Serie sind Bryan Andrews (Samurai Jack) und Zeb Wells (Robot Chicken) verantwortlich. Ende 2023 hat Iman Vellani (via The Direct)schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf geteilt, was Fans von Marvel Zombies erwarten dürfen:

Es war wirklich aufregend, es hat so viel Spaß gemacht. Und ich liebe, dass wir so viele coole Charaktere in Marvel Zombies haben. Dabei ist Kamala so etwas wie der Kern der Serie. Sie haben mir es so beschrieben, dass sie dem Frodo der ganzen Geschichte entspricht. Für mich war das absolut aufregend, weil ich auch so viele Leute auf dieser Reise treffe. Und natürlich sind das alles nur ihre Stimmen und die habe ich nicht in Echtzeit gehört. Aber, es geht noch immer um unsere Fantasy, richtig? Und dass ich weiß, dass Kamala so viele coole Leute trifft - auch wenn es nur animiert ist - ist für mich auf so vielen Ebenen etwas ganz Besonderes.

2:19 8 neue folgen Marvel-Irrsinn: Erste Szenen und Termin für What if…? Season 3

Falls ihr euch übrigens für What If…? interessiert: Am 22. Dezember 2024 startet bei Disney Plus die dritte und letzte Staffel. Den entsprechenden Trailer zum Finale der animierten Marvel-Serie haben wir an dieser Stelle für euch eingebunden.

2025 wäre derweil auch ohne Marvel Zombies ein prall gefülltes Jahr für MCU-Fans: Insgesamt neun neue Filme fürs Kino und TV-Serien für Disney Plus schlagen in den kommenden 12 Monaten auf. Was genau euch erwartet, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

So starten zum Beispiel Captain America: Brave New World, Thunderbolts und Fantastic Four: First Steps auf der großen Leinwand. Im Heimkino geht es wiederum mit Daredevil: Born Again, Ironheart und Wonder Man weiter.

Erst 2026 soll es dann mit neuen Marvel-Filmen und -Serien wesentlich überschaubarer aussehen.