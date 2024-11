Marvel bringt 2025 einen »Schurken« zurück, der vor 11 Jahren für großen Fan-Aufschrei sorgte

Trevor Slattery hat es mal wieder auf unsere Lachmuskeln abgesehen. Bildquelle: Disney / Marvel Comics / Marvel Studios

Wir schreiben das Jahr 2013. Auf der ganzen Welt strömen Fans des Marvel Cinematic Universe ins Kino, um Iron Man 3 zu schauen. Die Prämisse ist vielversprechend: Tony Stark trifft im dritten Solofilm endlich auf seinen Erzfeind aus den Comics, den Mandarin.

Doch der vermeintliche Anführer der Terror-Organisation The Ten Rings entpuppt sich im dritten Akt plötzlich als Luftnummer: Es handelt sich nicht um den echten Mandarin, sondern um eine Marionette, gespielt vom fiktiven Schauspieler Trevor Slattery, der wiederum vom sehr realen Sir Ben Kingsley verkörpert wird.

Dieser Plottwist hat damals viele Marvel-Fans auf die Palme gebracht. Trotzdem kehrt Trevor Slattery, der nach Weltruhm strebende Charaktermime, bald auf die große Bühne des MCU zurück.

Erster Trailer zeigt Trevor in seiner neuen Rolle

In der neuen Marvel-Serie Wonder Man schlägt die große Stunde des einstigen Fake-Mandarins. In der Show geht es um Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), der für die Serie Wonder Man vorspricht.

Ja, richtig gelesen: In der echten Serie Wonder Man geht es um die fiktive Serie Wonder Man. Das ist so absurd und komisch, dass Trevor Slattery hier einfach nicht fehlen darf! Der gescheiterte Schauspieler und zwischenzeitliche Alleinunterhalter des echten Mandarin fungiert in Wonder Man offenbar als Mentor für Simon Williams.

Im neuen Trailer zu kommenden Marvel-Serien 2024 auf Disney Plus seht ihr den Ausschnitt zu Wonder Man von Minute 1:07 bis 1:24.

1:52 Neue Marvel-Serien: Im offiziellen Trailer seht ihr, was 2025 alles bei Disney+ anläuft

Autoplay

Was wissen wir sonst noch über Wonder Man?

Marvel macht uns im kommenden Jahr ein echtes Weihnachtsgeschenk: Wonder Man startet am 25. Dezember 2025 auf Disney Plus.

Zum Plot ist noch recht wenig bekannt: Nachdem Simon Williams für die Rolle des Wonder Man vorgesprochen hat, erhält er plötzlich echte Superkräfte. Gemeinsam mit Trevor Slattery wird er sich in seiner neuen Rolle zurechtfinden müssen.

Der bislang bestätigte Cast liest sich wie folgt:

Yahya Abdul-Mateen II (Simon Williams/Wonder Man)

Sir Ben Kingsley (Trevor Slattery)

Demetrius Grosse (Eric Williams / Grim Reaper)

Ed Harris (Neal Saroyan)

Lauren Glazier

Josh Gad

Byron Bowers

Trevor Slattery sorgte im MCU schon für viele Lacher und als Fake-Mandarin auch für einen großen Aufreger.

Konzipiert und Produziert wird die Serie übrigens von Destin Daniel Cretton, der zuvor Regie bei Shang-Chi and the Legend oft the Ten Rings geführt hat und bald auch Spider-Man 4 mit Tom Holland in der Hauptrolle verfilmen wird.

Regie bei Wonder Man führen gleich mehrere Personen. Neben Destin Daniel Cretton (Episode 1 und 2) wurden bisland auch Tiffany Johnson (The Beauty of Blackness) und Stella Meghie (The Photograph) bestätigt. Insgesamt wird Wonder Man auf zehn Folgen kommen.

Ein interessantes Detail zur Handlung von Wonder Man hat übrigens die IMDB-Seite zur Serie verraten. Dort wird der Schauspieler Torrey Vogel als DODC Agent gelistet. Das United States Department of Damage Control kennen wir unter anderem bereits aus Spider-Man: No Way Home, She-Hulk und Ms. Marvel. Und sagen wir mal so: Das DODC ist nicht gerade dafür bekannt, sympathisch zu sein.

Ganz im Gegenteil, bislang ist die fiktive Bundesbehörde in ihrem Bestreben, Menschen mit Superkräften im Zaum zu halten, eher antagonistisch vorgegangen und hat auch nicht vor drastischen Maßnahmen Halt gemacht, um ans Ziel zu gelangen. Kein Wunder, dass auch Wonder Man ins Visier gerät.