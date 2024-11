Ab 2026 kommen weniger Marvel-Filme und -Serien - jetzt nennt der Studio-Chef eine konkrete Zahl

Der Marvel-Output soll spätestens ab 2026 mit zwei Filmen und drei TV-Serien pro Jahr »bescheidener« werden. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Qualität statt Quantität. Darauf will Marvel in den kommenden Jahren setzen und für viele MCU-Fans dürfte das wie Musik in den Ohren klingen. Immerhin lösten zahlreiche neue Filme und Serien nach Endgame vermehrt ein müdes Schulterzucken anstelle von leidenschaftlicher Begeisterung aus.

Deswegen tritt das Studio unter der Leitung von Kevin Feige offiziell auf die Bremse. In absehbarer Zeit sollen nicht ganz so viele neue Abenteuer im Marvel Cinematic Universe erscheinen, die dafür aber endlich wieder Fans und Kritiker überzeugen.

Ab 2026 gibt es (ein bisschen) weniger Marvel

So weit, so bekannt. Doch was bedeutet das in der Praxis? Die Antwort auf diese Frage hat Marvel-Chef Kevin Feige nun auf der D23 in Brasilien geliefert (via Collider). Ihm zufolge sieht der aktuelle Plan wie folgt aus, der ab 2026 in Kraft treten wird:

Ich denke, dass wir mehr oder weniger zu unserem Normalzustand zurückkehren. In der Vergangenheit hatten wir pro Jahr vier neue Filme und vier neue Serien. Jetzt werden wir uns auf zwei Filme und drei TV-Serien beschränken. [...]

Dafür strotzt 2025 geradezu vor neuem Marvel-Content

Offensichtlich ist das noch nicht im kommenden Jahr der Fall. Denn dafür sind schon zu lange zu viele neue Projekte in Entwicklung, die in den kommenden 12 Monaten nahezu Schlag auf Schlag folgen. Kleinen Überblick gefällig?

What If…? Staffel 3 - ab dem 22. Dezember 2024 bei Disney Plus

- ab dem 22. Dezember 2024 bei Disney Plus Your Friendly Neighborhood Spider-Man - ab dem 29. Januar 2025 bei Disney Plus

- ab dem 29. Januar 2025 bei Disney Plus Captain America: Brave New World - ab dem 12. Februar 2025 im Kino

- ab dem 12. Februar 2025 im Kino Daredevil: Born Again - ab dem 4. März 2025 bei Disney Plus

- ab dem 4. März 2025 bei Disney Plus Thunderbolts - ab dem 30. April 2025 im Kino

- ab dem 30. April 2025 im Kino Ironheart - ab dem 24. Juni 2025 bei Disney Plus

- ab dem 24. Juni 2025 bei Disney Plus Fantastic Four: First Steps - ab dem 24. Juli 2025 im Kino

First Steps - ab dem 24. Juli 2025 im Kino Eyes of Wakanda - ab dem 6. August 2025 bei Disney Plus

- ab dem 6. August 2025 bei Disney Plus Marvel Zombies - ab Oktober 2025 bei Disney Plus

- ab Oktober 2025 bei Disney Plus Wonder Man - ab Dezember 2025 bei Disney Plus

Da habt ihr’s: 2025 starten stolze fast zehn neue Filme und TV-Serien bei Disneys hauseigenen Streamingdienst oder auf der großen Leinwand.

2:38 Captain Americas Schild ist der große Star im Trailer zu Brave New World

Ein bisschen überschaubarer wird es laut Kevin Feige (und auch Marvels offiziellen Release-Plänen) dann erst im darauffolgenden Jahr. Dafür sind im Moment erst die folgenden Termine bekannt:

Avengers: Doomsday - ab dem 29. April 2026 im Kino

- ab dem 29. April 2026 im Kino Spider-Man 4 - ab dem 24. Juli 2026 im Kino

Was für neue Marvel-Serien dann 2026 aufschlagen, bleibt abzuwarten. Dafür würden zum Beispiel Projekte wie Vision Quest infrage kommen.

Was haltet ihr von den anstehenden Marvel-Releases und Release-Plänen für 2025 und darüber hinaus? Auf welches Projekt freut ihr euch am meisten? Und zu welchem Charakter würdet ihr euch eine eigene TV-Serie oder einen eigenen Film wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!