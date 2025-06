»Mass Effect hat uns inspiriert« - The Expanse: Osiris Reborn hat ein klares Vorbild, meidet aber ein Feature bewusst

Das neue Rollenspiel zu The Expanse kommt von Menschen, die Mass Effect sehr schätzen.

Eine der spannendsten Ankündigungen beim Summer Game Fest kam zweifelsfrei von den Rollenspiel-Experten bei Owlcat. Denn nach grandiosen CRPGs wie Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40k: Rogue Trader wagt sich das Studio mit The Expanse: Osiris Reborn erstmals an ein Sci-Fi-Rollenspiel mit moderner 3D-Grafik und aktiven Shooter-Gefechten.

Wir konnten bereits vorher einige Zeit mit dem Creative Director des Studios über dieses neue und völlig andere Projekt sprechen. Deshalb haben wir auch in einer Preview für euch noch mehr Details zu Osiris Reborn enthüllt.

Während des Interviews kamen wir natürlich auch auf die Inspiration für das neue Rollenspiel zu sprechen. Und wie könnte es anders sein: Es war Mass Effect.

3:54 The Expanse: Osiris Reborn im Trailer enthüllt - Das ist das neue Rollenspiel der Pathfinder-Macher

Auf den Spuren von Bioware

Die Pathfinder-Spiele von Owlcat werden oft als die wahren Erben von Baldur's Gate bezeichnet. Immerhin fühlen sie sich diese Rollenspiele mechanisch und inszenatorisch mehr nach den ersten beiden Teilen der Trilogie an, als Baldur's Gate 3. Owlcat wandelte also hier bereits auf den Spuren von Bioware, mit The Expanse: Osiris Reborn folgen sie diesen Spuren in die nächste Ära.

Denn auch Bioware wandte sich mit Mass Effect von Oldschool-Rollenspielen ab und wagte sich an ein etwas mehr auf Action-getrimmtes System in einem komplexen Sci-Fi-Universum. Entsprechend orientiert sich Owlcat bei den eigenen Gehversuchen an diesem Erfolg. Dazu sagt Creative Director Alexander Mishulin:

»Viele im Team haben in ihrer Studienzeit Mass Effect gespielt, diese Momente haben uns inspiriert und geformt.«

Ob das Team auch einen ähnlichen Klassiker abliefert wie seinerzeit Bioware, muss sich natürlich noch zeigen. Aber zumindest soll The Expanse: Osiris Reborn trotz schicker Grafik und Action-Gefechten nach wie vor ein echtes Rollenspiel sein und dauerhaft um die Charaktere gravitieren.

Kein M35 Mako in The Expanse

Dass Owlcat übrigens Mass Effect nacheifert, bedeutet nicht, dass sie es kopieren. Natürlich setzen sie etwa im Bereich des Universums voll auf die etablierte Geschichte rund um die beliebte Sci-Fi-Serie The Expanse. Das heißt, ihr werdet anders als in Mass Effect auf keine Alienzivilisationen stoßen.

Außerdem verzichtet das Team bewusst darauf, ein umstrittenes Feature aus vor allem dem ersten Mass Effect abzukupfern. Laut Alexander Mishulin wird es in The Expanse kein Gegenstück zum berüchtigten Mako geben.

»Es wird keine Fahrzeuge im Spiel geben. Auch wenn ich gerne über die Planeten gefahren bin und alles erkundet habe.«

In Mass Effect 1 konntet ihr mithilfe eines Oberflächenfahrzeuges namens Mako seinerzeit Planeten erkunden. Das konnte schon Spaß machen, war aber sicher keiner der Gründe, wieso sich so viele Fans in Mass Effect verliebt haben. In The Expanse werdet ihr das Sonnensystem erkunden, aber dabei nicht völlig frei jeden Winkel erforschen. Ihr müsst vorher schon wissen, wo ihr eigentlich hin wollt.