Für Matrix 4 wollte der alte Morpheus zurückkehren und bekam eine Abfuhr – schuld daran könnte ein vor 16 Jahren eingestelltes MMO sein

2021, als in The Matrix: Resurrections wieder Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity auf der Leinwand zu sehen waren, wäre auch gern der originale Morpheus-Darsteller mit von der Partie gewesen.

Doch die Filmemacher wollten davon offenbar nichts wissen. Das erzählt Laurence Fishburne, der Morpheus in der ursprünglichen Matrix-Trilogie verkörperte, in einem Interview bei The View (Deadline und Hollywoodreporter berichteten).

Mit der Entscheidung könnte auch ein MMO zusammenhängen, das bereits vor 16 Jahren offline ging.

»Ich stehe zur Verfügung«

Auf die Frage der Journalistin Sara Haines, ob er gern an einem fünften Film in der Matrix-Saga mitwirken würde, antwortete Fishburne:

Das würde von den Umständen abhängen, also wer alles dabei wäre, wie gut das Skript geschrieben ist und ob sich mir die Rolle anbieten. Ich hatte meine Dienste für den vierten Matrix-Film angeboten, darauf waren sie nicht besonders gut zu sprechen. Ich sagte: ‚Ich stehe gern zur Verfügung‘, das habe ich gesagt. Aus irgendwelchen Gründen ist das aber nicht passiert. Aber das ist die Wahrheit.

Warum die Filmemacher so ablehnend auf eine potenzielle Rückkehr von Fishburne reagierten haben, bleibt unklar. Bereits 2021 kommentierte Fishburne: »Da müsst ihr Lana Wachowski fragen, ich habe keine Antwort darauf.«

Ist ein MMO schuld?

Die Antwort könnte sich in einem längst eingestellten Videospiel verbergen: In The Matrix Online, einem obskuren MMO aus den 2000er-Jahren, trafen Spieler auf berühmte Charaktere der Filmvorlage und schlossen sich einer von mehreren neuen Fraktionen an, die sich nach dem Finale von Matrix Revolutions gebildet hatten.

Das Matrix-MMO lief aufgrund zu geringer Verkaufs- und Abonnentenzahlennur vier Jahre lang.

Doch die Story des Spiels nahm eine düstere Wendung: In einem Versuch, Neo wiederzuerwecken, wurde Morpheus von einem Assassinen der Maschinen aufgespürt und getötet.

Sein Ableben gilt weitgehend als Kanon, zumal die Ereignisse aus dem Spiel in Matrix 4 nicht wiederlegt wurden und Matrix-Schöpferin Lana Wachowski das MMO im Jahr 2005 sogar als offizielle Fortsetzung der Story betitelt hatte.

Nostalgie vs. Angst

Während in Matrix 4 mehrere bekannte Gesichter ihre Rollen von damals wieder aufnahmen, wurde Morpheus neu besetzt: Statt Laurence Fishburne übernahm Yahya Abdul-Mateen II, bekannt aus den TV-Serien Black Mirror und Watchmen sowie aus Filmen wie Greatest Showman, Baywatch und Dandyman.

Er spielt im vierten Matrix-Film jedoch eine neue Iteration von Morhpeus – was daran erkennbar ist, dass Fishburnes alte (verstorbene?) Version noch auf Bildschirmen auftaucht.

So erklärt die Widerstandskämpferin Bugs in Resurrections, man habe Neo mit Elementen aus seiner Vergangenheit sanfter in die neue Gegenwart holen wollen.

Der neue Morpheus (gespielt von Yahya Abdul-Mateen II) fügt hinzu: »Nichts hilft gegen Angst so gut wie ein wenig Nostalgie.«

Einiger Lore-Theorien zufolge, ist die Matrix in Resurrections eine neue Simulation, die lange nach den Ereignissen von Matrix Revolutions angesiedelt ist und lediglich digitale Klone von Figuren wie Neo oder Trinity enthält.

Matrix 5 befindet sich derzeit in Entwicklung, allerdings sind die Schöpferinnen Lana und Lilly Wachowski dabei nicht mehr in leitender Funktion und auch nicht für die Regie zuständig. Stattdessen will Filmemacher Drew Goddard (Buffy, Cloverfield, World War Z, Der Marsianer) einen neuen Ansatz verfolgen.

Ein Comeback von Keanu Reeves als Neo gilt dabei als höchst unwahrscheinlich, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja eine neue Chance für den alten Morpheus!