Maurice Weber sucht Cutter (m/w/d) für neuen YouTube-Kanal

Die nächste Phase von Maurices Weltherrschafts-Plänen beginnt: Ein eigener YouTube-Kanal, um all das endlose Geschwätz… will sagen, die fundierten Analyse-Streams in meisterlich gefertigten Highlight-Videos für die Ewigkeit festzuhalten!

Mit regelmäßig über 2000 Zuschauern auf Twitch und GameStar-Videos, die gerne mal 500.000 Menschen erreichen, hat der neue Kanal beste Chancen auf einen glorreichen Triumphzug - jetzt fehlen nur noch die perfekten Mitverschwörer! Du verstehst dich auf Video-Schnitt und hast Lust, gemeinsam mit Maurice etwas Großes aufzubauen? Dann freuen wir uns auf dich!

Ok, und was mache ich da jetzt?

Als Freelance-Cutter(in) im Home Office schneidest Du aus den Talk-Blöcken des Streams hochwertige Kolumnen-Videos.

In Eigenregie erkennst Du den Kern der Argumentation, schneidest nebensächliche Abschweifungen weg und wertest das Gesagte auf kreative Weise mit Humor und visuellen Elementen auf.

Du erstellst in Zusammenarbeit mit Maurice eine Headline und machst Vorschläge für passende YouTube-Thumbnails, die Neugier auf das Video wecken.

Du beteiligst dich als kreativer Partner mit Ideen und Feedback an der Gestaltung des Kanals.

Du interagierst mit der Community, um die besten Momente des Streams besser zu identifizieren.

Zum Start sind zwei Videos pro Woche geplant. Wir rechnen mit 6 bis 8 Stunden Arbeitszeit pro Video. Je nach Entwicklung des Kanals können wir diese Zahl später zusammen hochfahren.

Was soll ich mitbringen?

Sehr gute Kenntnisse in der Erstellung und Bearbeitung von Videos für Youtube mit Adobe Premiere.

Erfahrung in der Erstellung von Video-Thumbnails mit Adobe Photoshop.

Kenntnis von Maurices Inhalten und ein Gefühl dafür, was seine Community anspricht sind von Vorteil.

Genaues, zielgerichtetes Arbeiten im Schnitt. Du bist es gewohnt effizient unter engen Deadlines zu arbeiten und dabei nicht den Überblick über das Ganze zu verlieren.

Hohe zeitliche Flexibilität: Zeitkritische Themen müssen zeitnah geschnitten und behandelt werden.

Daher: Ein starker Internet-Anschluss wird vorausgesetzt. Zur effizienten Zusammenarbeit aus dem Home Office wird eine hohe Upload-Geschwindigkeit benötigt, mindestens 25-50 Mbit/s.

Idealerweise teilst du eine Leidenschaft für Maurices Themen mit: Du verfolgst aktuelle Strategie- und Rollenspiele und die jüngsten Entwicklungen der Gaming-Branche

Das klingt nach Dir? Dann freuen sich Maurice und das Webedia-Team, mit dir gemeinsam unser nächstes großes Gaming-Projekt auf die Beine zu stellen, das sich neben unsere führenden Marken wie GameStar, GamePro und MeinMMO einreihen wird.