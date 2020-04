Ich habe als GameStar-Redakteur schon viele absurde News geschrieben, aber sowas ist mir auch noch nicht untergekommen. Ein Smartphone von McDonald's? Dafür machte der Fast-Food-Konzern zumindest kürzlich in China Werbung. Und nun ist es da... und es ist doch nur eine neue Art von Hühnchen.

Wie bitte? Ihr habt ganz recht gelesen: Am 13. April hat McDonald's ein neues 5G-Smart-Device angekündigt, inklusive schicker Bilder, die glatt aus einer Apple-Präsentation zum nächsten iPhone stammen könnten. Erste Medien spekulierten bereits, ob der Fast-Food-Gigant mit irgendeinem Software-Unternehmen einen Deal eingegangen ist.

Tatsächlich erkennt man auf den Bildern des mysteriösen 5G-Produkts irgendein dünnes Tech-Device, das womöglich auch Gesichtserkennung beherrschen könnte. Möglicherweise könnte es sich um ein neues Bezahl-System handeln.

McDonalds is hosting a 5G conference in China to unveil its latest product.



It's teasing some type of smart product with slim bezels, the latest tech, facial recognition, high quality sound, camera and 5G.



Speculation says it's some new self checkout product. pic.twitter.com/ETR4JJT5E4