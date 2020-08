Medieval Dynasty: Mittelalter-RPG startet in Kürze in den Early Access

Mittelalter-Fans aufgepasst: Medieval Dynasty konnte sich mit seinem spannenden Mix aus den Genres Rollenspiel, Survival, Lebenssimulation und Aufbauspiel einen Platz in unseren Herzen, aber auch denen der GameStar-Leser sichern.

Jetzt gibt der Entwickler Toplitz Productions einen Termin für den Early-Access-Release bekannt: In nicht einmal einen Monat soll es bereits losgehen.

Early-Access-Release schon in vier Wochen

Um genau zu sein, wird Medieval Dynasty schon in knapp vier Wochen in den Early Access starten: Als Release-Datum nennt Toplitz den 17. September 2020.

Mathias Wünsche, der CEO von Toplitz Productions, schreibt dazu auf der offiziellen Webseite:

"Wir freuen uns, ab dem 17. September mit Medieval Dynasty den nächsten großen Meilenstein aus unserer Dynasty-Serie als Early Access Version präsentieren zu können. Das ganze Team hat hart gearbeitet, um dem Spieler das Leben im frühen Mittelalter durch eine einmalige Kombination von Genres im Zusammenspiel mit einer schön gestalteten offenen Welt so realistisch wie möglich darbieten zu können. Daher sind wir nun sehr gespannt auf das Feedback und die zusätzlichen Ideen der Community, die wir bei der Weiterentwicklung des Spiels eng mit einbinden möchten."

Darum geht's in Medieval Dynasty

Falls ihr bisher noch nichts von Medieval Dynasty gehört habt: In dem First-Person-Rollenspiel, das auf den ersten Blick stark an Kingdom Come: Deliverance erinnert, erkundet ihr als einfacher Bürger eine mittelalterliche Open World, sammelt Erfahrungspunkte und verteilt Skill-Punkte.

Das ist noch nicht alles: Die RPG-Grundlage wird mit Elementen aus Aufbauspiel, Survival und Lebenssimulation verschmolzen:

Ihr selbst müsst euch ernähren, um zu überleben - ob durch Jagd oder Ackerbau, ist dabei euch überlassen.

Crafting-System zum Bau von Werkzeugen und Waffen.

Ihr könnt euer eigenes Dorf gründen und ausbauen - Häuser, Ställe und andere funktionale oder soziale Gebäude.

Die Pflichten der Bewohner eures Dorfes wollen verwaltet und sie zum Sammeln von Ressourcen, Herstellung von Waren und deren Handel abkommandiert werden.

In unserer großen Plus-Preview zu Medieval Dynasty erklärt euch Fabiano, warum es kein Spiel für jeden ist, er es aber trotzdem als »erstaunlich erfüllende Erfahrung« empfindet:

Sollte ihr mehr auf bewegte Bilder stehen, könnt ihr euch auch das Preview-Video von Maurice ansehen. Er hat eine frühe Alpha-Version über zehn stunden lang gespielt und erklärt, wie gut der Mix bereits funktioniert und wer such besonders auf Medieval Dynasty freuen sollte: