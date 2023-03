Meet Your Maker: Innovativer Bau-Shooter enthüllt sogar schon vor Release große Season-Pläne

Meet Your Maker zeigt, wie es nach dem Release weiter geht.

Der Release von Meet Your Maker steht kurz vor der Tür: Am 4. April 2023 könnt ihr endlich riesige Festungen bauen, diese mit Fallen und Wachen ausstatten und euch anschließend anschauen, wie andere Spieler an eurer Kreation verzweifeln - für uns eine der besten Shooter-Ideen seit Langem:

Nun haben die Entwicklerinnen und Entwickler eine Roadmap veröffentlicht, aus der die Pläne für die Zeit nach dem Release hervorgehen.

Roadmap zu Meet Your Maker: Das erwartet euch 2023

Das erwartet euch: Das erste Update erscheint zwei Wochen nach dem Release und liefert das Hellscape-Dekopaket. Dieses enthält neue Blöcke und Objekte für den Basis, mit dem ihr eurer Basis einen Look verleihen könnt. Angreifende Spieler sollen so das Gefühl bekommen, sich in einem lebenden Organismus zu bewegen.

Ebenfalls kurz nach dem Release sollen bereits neue Mods für eure Wachen und Fallen veröffentlicht werden. Mit diesen könnt ihr diese vielseitig anpassen. Viele der im Spiel zu Release enthaltenen Augmentierungen sind schon durch die letzte Beta bekannt. Als Beispiel: Wachen könnt ihr etwa zusätzliche Rüstungen verpassen oder die Fähigkeit verleihen, dass sie nach ihrem Ableben explodieren.

Die Roadmap von Meet Your Maker.

Das erste große Update startet im Juni: Hinter dem Namen Dreadshore versteckt sich eine komplett neue Umgebung. Statt in der Wüste baut ihr eure Festungen fortan in einer neuen Umgebung. Details gibt's noch keine, aber der Name lässt eine unheimliche Küstenregion vermuten.

Zudem warten mit dem Update der Start der zweiten Ranglistensaison, eine neue Falle, eine neue Wache , ein neuer Hüter sowie eine neue Waffe auf euch. Dazu kommen selbstverständlich auch neue Deko-Objekte, die an das neue Gebiet angelehnt sein werden.

13:03 Meet Your Maker: WIr zeigen euch die noch tödlichere GameStar-Festung

Apropos Rangliste: Die erste Season startet direkt mit dem Release am 4. April 2023, Punkte verdient ihr euch durch erfolgreiche Raids - je schneller ihr seid und je weniger ihr sterbt, desto mehr Punkte gibt's. Auch wenn andere Spieler oft in euren eigenen Konstruktionen sterben, gewinnt ihr Punkte dazu.

Wie eine äußerst effektive, aber nicht gerade hübsche Festung aussehen kann, zeigen wir euch im oben eingebetteten Video, das wir in der Open Beta für euch aufgenommen haben.