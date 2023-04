Neu bei Steam: Der innovativste Shooter des Jahres erwartet euch diese Woche

Nachdem es in den vergangenen Wochen mindestens eines und oft sogar mehrere große Highlights pro Woche gegeben hatte, warten auch diese Woche wieder viele spannende neue Releases auf euch. Neben dem innovativen Basenbau-Shooter Meet Your Maker warten auch Rollenspiele, Simulationen, Aufbauspiele und Roguelites auf euch.

Highlight der Woche: Meet Your Maker

2:44 Ein Reich des brutalen Ausdrucks: Meet Your Maker zeigt seine hinterhältigen Dungeons

Genre: Shooter | Entwickler: Behaviour Interactive | Veröffentlichung: 4. April 2023 (zum Spiel auf Steam)

Viele von euch lieben Basenbau und viele von euch lieben Shooter - warum also nicht beides in einem Spiel? Genau das liefert Meet Your Maker von Behaviour Interactive, den Entwicklern hinter dem Multiplayer-Hit Dead by Daylight.

Im Spiel schlüpft ihr in zwei verschiedene Rollen: Zum einen müsst ihr im postapokalyptischen Ödland tödliche Basen und Labyrinthe bauen, die ihr mit Fallen und Wachen ausstattet, damit Eindringliche möglichst oft ins Gras beiße. So verdient ihr Ressourcen für Forschung, Crafting und Basisbau.

Wenn ihr euch im Ego-Shooter-Part erfolgreich durch die Festungen anderer Spieler kämpft, gibt's ebenfalls Belohnungen. Damit das auch in gefährlichen Gewölben möglichst reibungslos klappt, gibt es verschiedene Waffen, Anzüge und Werkzeuge, die ihr freischalten und verbessern könnt.

Ob ihr dabei lieber behutsam vorgeht und alle Hindernisse der Reihe nach ausschaltet, oder mit einem Affenzahn in leichter Montur durch die Verliese flitzt, bleibt euch dabei überlassen.

Pünktlich zum Release bekommt ihr unseren Test am Dienstagabend auf GameStar.de - bis dahin könnt ihr euch schon einmal unsere äußerst tödliche Festung anschauen, die wir in der letzten Beta gebaut haben:

13:03 Meet Your Maker: WIr zeigen euch die noch tödlichere GameStar-Festung

Weitere Releases der Woche

Montag, 3. April

Spiritfall (Early Access): Plattform-Prügelei à la Super Smash Bros. trifft auf Roguelite-Mechaniken.

Brinefall: Ein Singleplayer-Action-RPG aus der Iso-Perspektive mit Crafting, Basenbau und sogar Schiffsfahrt.

Full Metal Sergeant: Hier werdet ihr zum Army-Ausbilder und trainiert knallhart eure Rekruten. Zu gnadenlos solltet ihr mit ihnen aber nicht umgehen, da es sonst zu schlimmen Konsequenzen kommen kann - Private Paula lässt grüßen.

Erst kürzlich ist ein Aufbauspiel erschienen, bei dem ihr sogar ein komplettes Militärcamp leitet - hier geht's zum Test:

Dienstag, 4. April

Passpartout 2: In dieser niedlichen Simulation malt ihr als verarmter Künste Gemälde und verkauft sie, um euch irgendwann eine eigene Galerie leisten zu können.

Road 96: Mile 0: Das Prequel zu Road 96, das sich 2022 als echte kleine Story-Perle entpuppt hat:

Road 96 im Test Wer es nur einmal spielt, verpasst die besten Momente von Gloria H. Manderfeld

Mittwoch, 5. April

NecroCity (Early Access): In diesem City Builder müsst ihr eine blühende Untotenstadt errichten und vor den Mächten des Guten verteidigen.

Moviehouse - The Film Studio Tycoon: Das gab's lang nicht mehr - ein Spiel, in dem ihr euer eigenes Filmstudio leitet. Drehbücher schreiben, Schauspieler casten und den Film euer Träume drehen heißt hier die Devise zum Erfolg.

Grimgrad: Ein düsteres Survival-Aufbauspiel im Stil von Banished, diesmal baut ihr ein slawisches Dörfchen auf. Neben Hunger, Krankheit und Naturgewalten wollen euch offenbar auch die slawischen Götter an den Kragen.

1:08 Grimgrad: Trailer zeigt das Aufbauspiel im slawischen Mittelalter

Donnerstag, 6. April

Ravenswatch (Early Access): Ein Action-RPG im Diablo-Stil, das die Erfolgsformel aus Looten & Leveln mit Roguelike-Elementen verknüpft.

EA Sports PGA Tour: Eine Golfsimulation, die euch neben einem Karrieremodus auch Online-Modi inklusive Ranglistenmodus bietet.

Song of the Prairie (Early Access): Ein entspanntes Farming Game, bei dem ihr (Überraschung!) einen alten Bauernhof aufmöbeln müsst und dabei mit den Bewohnern des benachbarten Dorfs interagiert.

Everspace 2: Endlich mal wieder gepflegte Shooter-Action im Weltall - das soll Everspace 2 bedienen. Das Open World-Projekt der Entwickler Rockfish Games ist schon eine ganze Weile im Early Access verfügbar, startet jetzt aber in den Full Release.

Freitag, 7. April

The Voidness (Early Access): Dieses Horrorspiel setzt auf einen völlig neuen Look. Ihr seid größtenteils in absoluter Dunkelheit gefangen und müsst euch per Lidar orientieren. Dieses System wird in der Realität häufig bei Autos und Staubsaugerrobotern verwendet.

Welches Spiel habt ihr diese Woche ins Auge gefasst? Vielleicht Basenbau in Meet Your Maker? Oder doch lieber klassische Aufbaustrategie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!