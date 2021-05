Wie inzwischen jedes Jahr im Mai startet bei Epic Games der Mega Sale. Vier Wochen lang gibt es recht große Rabatte auf einige spannende Spiele. Zusätzlich bekommt ihr für Spiele ab einen gewissen Preis jede Menge Gutscheine geschenkt. Hier erfahrt ihr alles, was ihr aktuell zum Sale wissen müsst.

Wann geht's los? Der Sale ist am 20. Mai um 17:00 Uhr gestartet

Der Sale ist am 20. Mai um 17:00 Uhr gestartet Wie lange dauert das? Am 17. Juni ist alles vorbei

Parallel zum Start des Mega Sales wurde heute auch wieder ein Spiel verschenkt, das vorher geheim war. Es handelt sich dabei um NBA 2K21. In unserer News zu der Gratisaktion erfahrt ihr alles, was ihr über die Sportsimulation wissen solltet und auch, warum diese Aktion etwas besonderes ist:

Geschenkte Gutscheine

Die Rabatte gewähren euch Vergünstigungen von bis zu 75 Prozent. Zudem bekommt ihr zusätzlich einen Gutschein im Wert von 10 Euro geschenkt. Alles was ihr machen müsst, ist euch in euren Account einzuloggen und auf die Schaltfläche »Epic-Gutschein Holen« zu drücken. Der Betrag wird beim Checkout dann automatisch vom Preis abgezogen.

Diese 10 Euro gelten zusätzlich zum reduzierten Preis, sind aber nur bei Spielen ab 14,99 Euro gültig.

Wenn ihr euch also Immortals Fenyx Rising kaufen wollt, zahlt ihr mit den 50 Prozent Rabatt und dem Gutschein aktuell lediglich 20 statt normalerweise 60 Euro.

Gutscheine kommen zurück: Während des Mega Sales bekommt ihr jedes Mal einen Gutschein geschenkt, wenn ihr einen Gutschein einlöst. Ihr habt also immer einen Nachlass von 10 Euro, solltet ihr mehrere Spiele mit einem Wert von über 14,99 Euro einkaufen.

Welche Spiele sind gerade reduziert?

Im Epic Store gibt es bekanntlich einige exklusive Spiele, die ihr beispielsweise auf Steam gar nicht bekommt. Während des aktuellen Sales sind zudem einige +aktuelle Blockbuster runtergesetzt. Ein paar Highlights haben wir hier für euch rausgesucht:

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 10. Dezember 2020

Für wen geeignet? Cyberpunk 2077 dürfe den meisten Menschen ein Begriff sein, die sich für Videospiele begeistern. Und ja, das Rollenspiel polarisiert - auch aufgrund eines mehr als schwierigen Starts auf den Konsolen. Ihr solltet vor allem dann einen Blick auf das Rollenspiel wagen, wenn ihr eine brillante Geschichte erleben wollt. Cyberpunk 2077 zieht euch mit seiner Welt, seinen Charakteren und Dialogen ins Spiel. Ihr könnt spielerisch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen und sowohl im Nahkampf mit Mantis-Klingen heftig austeilen, als Scharfschütze aus der Distanz kämpfen oder ihr versucht euch mit Hacks einen Vorteil zu verschaffen. Erwartet aber bloß kein GTA 5 im Sci-Fi-Gewand.

Rabatt und Preis: 20 Prozent reduziert, 48 statt 60 Euro (38 Euro mit Epic Gutschein)

Immortals Fenyx Rising

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Ubisoft Quebec | Release: 3. Dezember 2020

Für wen geeignet? Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Es ist unübersehbar, bei welchem Vorbild sich Ubisoft mit Immortals Fenyx Rising bedient hat. Das Action-Rollenspiel erinnert spielerisch sehr stark an Zelda: Breath of the Wild von Nintendo. Doch immerhin gilt Breath of the Wild als ein extrem wegweisendes Open-World-Spiel und Ubisoft gelingt es hier, die Formel ohne größere Schwierigkeiten zu kopieren. Aber Immortals setzt auch eigene Akzente und bietet mit seiner griechischen Sagenwelt eine tolle Kulisse. Wer gerne entspannt eine farbenfrohe Welt entdecken möchte und dazwischen Kämpfen und Rätsel lösen will, ist hier bestens aufgehoben.

Rabatt und Preis: 50 Prozent reduziert, 30 statt 60 Euro (20 mit Epic Gutschein)

Kingdom Hearts 3

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Square Enix | Release: 30. März 2021

Für wen geeignet? Das Crossover zwischen Final Fantasy und Disney hat eine brennende Fangemeinschaft auf seiner Seite, sorgt bei vielen anderen aber immer wieder für Unverständnis. Gerade die etwas krude Geschichte, die in den drei Teilen erzählt wird, kann nicht jeden Spieler wirklich abholen. Doch wenn ihr schon immer mal durch alle möglichen Disney-Welten streifen wollt und mit Animes oder Final Fantasy etwas anfangen könnt, dann kann sich die Einarbeitung lohnen. Kingdom Hearts versprüht einfach Emotionen pur und spielt sich ansprechend actionreich. Wer aber noch gar keinen Kontakt hatte, sollte vielleicht nicht mit dem dritten Teil einsteigen. Ihr werdet bis auf die Disney-Geschichten sonst kaum der Handlung folgen können. Glücklicherweise sind auch alle anderen Teile im Mega Sale reduziert.

Rabatt und Preis: 33 Prozent reduziert, 40 statt 60 Euro (30 mit Epic Gutschein)

Preisvergleich und weitere Angebote

Selbstredend gibt es im Sale gerade noch deutlich mehr Spiele, die ihr vergünstig abgreifen könnt. Doch einige davon gibt es auch bei anderen Anbietern. Zumal parallel auch ein neuer Sale bei Ubisoft gestartet wurde. Deshalb findet ihr neben den erweiterten Angeboten hier auch noch die aktuellen Preise bei der Konkurrenz. Denkt aber auch hier im Vergleich noch daran, dass bei Epic weitere 10 Euro abgezogen werden können.

Mitglieder von GameStar Plus erhalten bei Gamesplanet außerdem einen zusätzlichen Rabatt von 5 Prozent auf alle Einkäufe.