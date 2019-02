Metro: Exodus - so erlebt ihr die volle Atmosphäre [Anzeige]

Mit 90 Punkten hat Metro Exodus den Platin-Award bei der GameStar-Wertung abgeräumt. Dabei greifen die Macher von Metro auf ihr altbewährtes Szenario zurück und verfeinern ihre Erfolgsformel nochmals. Die Spielwelt überzeugt spielerisch und aufgrund ihrer Größe und der damit verbundenen Freiheit. Serientypische Elemente wie eine ausgefeilte Story fehlen auch in Metro: Exodus nicht.

Aus Battlefield 5 kennen wir bereits die Vorteile von Raytracing. Doch während in Battlefield 5 die Spiegelungen herausragend waren, setzt Metro: Exodus diese Technologie für die globale Beleuchtung ein. DLSS findet ebenfalls Anwendung und beeindruckt mit deutlich besseren FPS-Zahlen. Bei 4K mit maximalen Details und aktivem Raytracing konnte unsere Hardware-Redaktion einen Anstieg von 30 fps auf 52,5 fps verzeichnen.

Aus der Familie der GameStar-PCs eignen sich vier für maximale Details auf FULL-HD:

Mit seiner starken und gleichzeitig sehr günstigen Grafikkarte ist der ONE GameStar-PC XL derzeit der Verkaufsschlager seiner Klasse. Sagenhafte 8 GB Videospeicher sorgen für Gaming-Performance, die Metro: Exodus mit Leichtigkeit gewachsen ist. Dazu kommen 16 GB Arbeitsspeicher, eine 250 GB SSD mit vor installiertem Windows 10 und der Ryzen 5 2600X.

Mit seinen 6 Kernen und 12 Threads macht es die Gaming-CPU sogar möglich, neben dem Spielen noch andere Aufgaben zu bewältigen.

Die High-End-Reihe der GameStar-PCs überzeugen mit bester Hardware und Qualität und ermöglichen allesamt Raytracing, DLSS und Metro: Exodus auf WQHD.

Sorgloses, leises und zukunftssicheres Gaming schreibt sich der ONE GameStar-PC Ultra Plus auf die Fahne. Das Leistungsduo bestehend aus der GeForce RTX 2070 ROG Strix OC und dem Intel Core i7 9700K liefert die Ergebnisse, die ihr als anspruchsvolle Gamer erwartet.

Kühlung, Gehäuse und Stromversorgung liegen in den Händen der deutschen Marke be quiet und garantieren eine leise Gaming-Atmosphäre.

Beim Testen hat unsere Redaktion den WoW-Effekt nicht nur einmal gehabt. Mit vierfacher Auflösung kann dieser nochmals deutlich größer Ausfallen. Dank der neuen Technologie DLSS konnte unsere Hardware-Redaktion sogar Raytracing auf 4K mit über 50 fps spielen.

Unser Bestseller, der ONE GameStar-PC Ultra Xtreme, brilliert nicht nur durch Hardware-Komponenten. Neben CPU, Arbeitsspeicher und Grafikkarte weist euer neuer Gaming-PC ein hervorragendes Kühlsystem mit leisem Betrieb auf.

Darum GameStar-PCs - Seit 13 Jahren konfigurieren wir, die GameStar-Hardware-Experten, unsere hauseigenen PCs und Notebooks. Qualität, Langlebigkeit und beste Leistung zu einem fairen Preis stehen dabei im Vordergrund. So werden nur Mainboards und Grafikkarten von ASUS verbaut. Kühlung und Stromversorgung liegt in den Händen der deutschen Marke BeQuiet. Zusammengebaut von unserem langjährigen Partner ONE hat jeder GameStar-PC drei Jahre Garantie im Gepäck (bei Notebooks zwei Jahre). ONE testet vor der kostenfreien Lieferung jeden PC im Betrieb auf Fehler über Stunden und sichert so die Qualität auf allen Ebenen. Ist der PC angekommen heißt es: Plug and play!