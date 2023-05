Nach Super-Mario-Erfolg: Bekannter SciFi-Filmemacher will andere Nintendo-Marke umsetzen

Welches Nintendo-Franchise wird wohl als nächstes verfilmt?

Am 30. April 2023 wurde der Regisseur Neill Blomkamp von einem Fan via Twitter gefragt, ob er nach dem gigantischen Erfolg des Super Mario Bros. Films Interesse daran hätte, einen Metroid-Film zu drehen. Seine Antwort war zwar kurz, jedoch auch sehr eindeutig:

Warum gerade Neill Blomkamp?

Neill Blomkamp ist ein durchaus geeigneter Kandidat für den Regie-Posten eines potenziellen Metroid-Films. Durch Titel wie District 9 (2009), Elysium (2013) und Chappie (2015) hat der 43-Jährige bereits einiges an Erfahrung mit dystopischen Sci-Fi-Filmen sammeln können.

Mit dem Film Gran Turismo zur gleichnamigen Sony-Spielereihe, der am 10. August in Deutschland erscheinen soll, hat er sich auch bereits in das Gefilde der Videospiel-Verfilmungen eingefunden. Einen so passenden Lebenslauf können nur wenige Filmemacher vorweisen.

Da die Nintendo Switch im Februar 2023 mit Metroid Prime Remastered beglückt worden ist und der japanische Konzern bereits kundgetan hat, dass man grundsätzlich Interesse an weiteren Filmen habe, stehen die Chancen für einen Metroid-Film so gut wie vermutlich nie zuvor. Einen willigen Regisseur hätte man in jedem Fall schon gefunden.

An dieser Stelle stellt sich auch noch die Frage, ob man erneut einen Animationsfilm in Auftrag geben würde. Durch eine animierte Samus Aran wäre es natürlich leichter, diese auch in anderen Bewegtbildproduktionen von Nintendo auftauchen zu lassen und so ein zusammenhängendes Universum à la Super Smash Bros. zu erschaffen. Die Geburt des NCU (Nintendo Cinematic Universe)?

Hättet ihr Interesse an einem Metroid-Film von Neill Blomkamp oder würdet ihr lieber jemand anderes im Regie-Stuhl sehen? Welche Schauspielerin sollte die Rolle von Samus Aran übernehmen? Zu welchem Nintendo-Franchise würdet ihr gerne eine Verfilmung sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!