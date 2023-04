Super Mario: Beim neuen Kinofilm sind sich die Kritiker und Fans so uneinig wie selten

Wie gut ist der Super Mario Bros.-Film geworden? Es ist kompliziert.

Der Super Mario Bros.-Film läuft seit dem 5. April 2023 in den Kinos und wurde schon vor dem Start heiß diskutiert. Gerade das Casting von Chris Pratt in der Rolle des rot und blau gekleideten Klempners sorgte für erhitzte Gemüter. Doch schlimmer als der vorangegangene Live-Action-Film von 1993 kann es ja nicht werden, oder? Oder??

Zumindest werden sich aktuell viele Kritiker nicht einig. Die Wertungen zu Super Mario Bros. gehen wirklich in alle Richtungen, während sich bei den Zuschauern ein deutlich anderes Bild abzeichnet. So fallen die Durchschnitts-Scores auf etablierten Review-Portalen derzeit wie folgt aus:

RottenTomatoes: Kritiker-Score von 54 Prozent vs. Audience-Score von 98 Prozent

Metacritic: Kritiker-Score von 49 Punkten vs. Audience-Score von 78 Punkten

Super Mario Bros.: Die internationalen Wertungen im Überblick

Wie weit die Wertungen der Kritiker tatsächlich auseinandergehen, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle. Wir haben darin ein paar Pressestimmen der prominentesten und wichtigsten Seiten gesammelt. Werft am besten selbst einen Blick darauf:

Das sagen die Kritiker zu Super Mario Bros.

Christopher Cruz von Rolling Stone hatte definitiv seinen Spaß mit Super Mario Bros. und zeigt sich vor allem von der Bildgewalt von Super Mario Bros. beeindruckt:

Die visuellen Effekte sind ein Fest. [Super Mario Bros.] ist ein in Zuckerwatte gewickelter Mindfuck, der von George Lucas’ Schule der Bildsprache inspiriert zu sein scheint. Die Bildgewalt ist dicht, jeder Ort bringt eine manische Energie mit sich und in Kombination mit der Geschwindigkeit des Films ist es unmöglich, alles aufzusaugen, was der Film zeigt. Die Easter Eggs haben Easter Eggs. Der Film ist dafür gemacht, ihn wieder und wieder anzusehen.

Frank Scheck des Hollywood Reporter zeigt sich gegenüber Super Mario Bros. ähnlich enthusiastisch. Klar, die Story gewinnt auch gemäß seiner Filmkritik keinen Blumentopf, darauf kommt es für ihn bei der Kinoerfahrung aber auch nicht an:

Während Matthew Fogels Drehbuch keine Preise für sich verbuchen wird, legt es die passende Grundlage für das 90-minütige Chaos, das darauf folgt. [...] Der Plot könnte kaum simpler sein und Charakterentwicklung nimmt offensichtlich gar keine Priorität ein. In Anbetracht von [Charlie] Days fantastischer Performance als Luigi ist es eine Schande, dass der Charakter über einen Großteil der Laufzeit gar nicht auftaucht.

Peter Bradshaw von The Guardian sieht die ganze Angelegenheit wesentlich kritischer. In den Augen des Kritikers ist Super Mario Bros. ähnlich enttäuschend wie der erste Kinofilm aus dem Jah 1993 und zieht vor allem in Vergleich mit den Lego-Filmen den Kürzeren:

Im Gegensatz zu den brillanten Lego-Filmen beharrt [Super Mario Bros.] darauf, nicht ansatzweise ironisch oder witzig [...] zu sein.

John Nugent von Empire straft Super Mario Bros. ebenfalls ab, kann aber dem Leinwandspektakel aber immerhin den ein oder anderen positiven Aspekt abgewinnen:

Wunderschön animiert und so vorlagengetreu und liebevoll, wie die Gelddruckmasche eines Großkonzerns nur sein kann. Trotzdem kommt [Super Mario Bros.] nicht ansatzweise daran, wie es ist, die Spiele selbst zu spielen.

Habt ihr den Super Mario Bros.-Kinofilm schon jetzt gesehen? Wenn ja, teilt uns in den Kommentaren mit, wie gut er euch gefallen hat. Wenn nein, schreibt uns, ob ihr den Film überhaupt sehen wollt und was für Hoffnungen und Erwartungen ihr gegen Super Mario Bros habt!