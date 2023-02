Microsoft lässt wohl eine KI ganz allein Minecraft spielen und niemand weiß, warum genau

Microsoft will ein eigenes Stück von großen KI-Kuchen, das ist kein Geheimnis. Mit einer Chat-KI in der Suchmaschine Bing läuft ein erster Versuch, die eigenen Fortschritte einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Und zwar nicht gut. Der Chatbot verhält sich unangemessen, pöbelt und droht.

Was dagegen ein großes Geheimnis ist: Es gibt anscheinend Versuche, eine KI für das Minecraft-Spielen zu trainieren, wie die junge Nachrichtenplattform des ehemaligen Bloomberg-CEOs Justin B. Smith, Semafor, unter Berufung auf Insider berichtet.

Demnach trainiert Microsoft eine Künstliche Intelligenz, selbstständig Minecraft zu spielen. Es sollen bereits Erfolge erzielt worden sein. Welchem Zweck das dient, bleibt jedoch unklar.

Keine Pläne, es öffentlich zugänglich zu machen?

In seinem Artikel berichtet der Journalist Reed Albergotti, dass es sich bei der KI nicht um Prometheus handeln soll, die für den jüngsten Vorstoß mit Bing genutzt wird. Die Minecraft-KI soll in der Lage sein, sowohl einfache Aufgaben wie das Herstellen eines Werkzeugs im Spiel handzuhaben, als auch komplexe Bauten wie beispielsweise ein Auto konstruieren zu können, was zu ungeahnten Ergebnissen führen könnte.

Hierbei sei die KI darauf angewiesen, selbstständig zu lernen, da es unzählige unterschiedliche Lösungwege für die Aufgabe gibt. Der Autor merkt an, dass auch OpenAI, die mit ChatGPT jüngst einen Durchbruch erzielen konnten, bereits Modelle mit Videospielen wie Minecraft trainiert haben.

Allzu unerwartet wäre es also nicht, wenn Microsoft seine Forschung auf ihr Wunderkind Minecraft ausweitete. Warum genau, das könnte lange unbekannt bleiben. Laut dem Insider plant Microsoft nicht, die KI öffentlich zugänglich zu machen oder ins Spiel zu integrieren, um Spielern einen tatsächlich intelligenten Bot an die Seite zu stellen oder dergleichen. Aber auch das bleibt abzuwarten.

Glaubt ihr, dass KI in Spielen bald mehr sein könnte als komplexe Scripts? Echte KI, die aus eurem Verhalten lernt und eine Persönlichkeit entwickelt – ist das eher Traum oder Albtraum für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare!