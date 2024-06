Minecraft: Fan baut spektakuläres Cyberpunk-Casino und zeigt, wir ihr so etwas selbst erschafft

Minecraft trifft Cyberpunk auf der neuen Map eines erfahrenen Bastlers.

Die Minecraft-Community gehört zu den kreativsten überhaupt. Das beweist jetzt gerade wieder ein beeindruckendes neues Fan-Bauwerk: ein Casino im Cyberpunk-Stil. Und dabei soll es nicht bleiben, der Erschaffer will eine ganze Map mit diesem Thema bauen.

Er teilt bei Reddit und YouTube aber nicht nur schicke Bilder, sondern zeigt auch im Zeitraffer, wie das Gebäude entstand – hier könnt ihr euch den ein oder anderen Trick abgucken.

Hier im Originalpost von User dancsa222 seht ihr ein erstes Bild vom Neon-Casino. Hätte auch ganz gut nach Night City gepasst, oder?

So entstand das Bauwerk

Auf seinem YouTube-Kanal Linard zeigt der Casino-Erbauer in gut sieben Minuten, wie er das Gebäude von Grund auf errichtet. Zunächst erstellt er die Grundblöcke, aus denen sich nach und nach die Casino-Form zusammensetzt. Die richtige Cyberpunk-Stimmung kommt ganz zum Schluss auf, dank Beleuchtung und Umgebung.

Beachtlich ist auch, dass hier kein spezielles Texturen-Set zum Einsatz kam, sondern nur die Blöcke, die eben in Minecraft stecken. Nur die Shader sind durch eine Mod integriert: Rethinking Voxels sorgt für das unverzichtbare Neonglühen. Hier seht ihr das komplette Video:

In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link, mit dem ihr das Casino (und weitere Werke von Linard) herunterladen könnt. Entweder um es in eure Minecraft-Welt zu integrieren oder um euch aus der Nähe anzuschauen, wie das Ding aufgebaut ist.

Allerdings kostet euch das ein wenig Geld: Um Zugriff auf die Packs und Blueprints zu erhalten, müsst ihr ein Abo abschließen und mindestens 5 Euro im Monat an Linard schicken. Das Abo könnt ihr jederzeit beenden.

Ihr sucht weitere spannende Minecraft-Bauwerke und -Karten? Wir haben euch oben im Kasten ein paar interessante Artikel zum Thema verlinkt. Was war bisher euer eigenes bestes Bauwerk? Oder setzt ihr gar nicht so gerne selber Blöcke, sondern puzzelt eure Welt aus herunterladbaren Community-Inhalten zusammen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!