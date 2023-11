Microsoft drückt euch Werbung ins Gesicht - und die Leute mögen's nicht

»Habt ihr eine Sekunde Zeit, über MW3 zu sprechen?« Xbox-User ärgern sich über nervige Werbung.

Für den erbärmlichen Reimversuch in unserer Überschrift hätten wir von der Deutschlehrerin auf die Finger bekommen, aber - und jetzt kommt die Überleitung - auch Microsoft bekommt gerade auf die Finger: Über 10.000 Leute hinterlassen ihr Däumchen unter einem kritischen Reddit-Posting, der sich über nervige Werbung beschwert - und zwar auf der Startseite der Xbox.

Wer aktuell die eigene Xbox anwirft, wird unter Umständen von einer ziemlich dicken, aufdringlichen Werbung für Call of Duty Modern Warfare 3 begrüßt, inklusive der Option, das Ding für 70 Euro zu kaufen, direkt auf die 110 Euro teure Vault Edition upzugraden oder die Meldung wegzuklicken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Prinzipiell geht von so einem Werbebanner ja die Welt nicht unter, aber tatsächlich öffnet sich in den Diskussionen ein größeres Fass: Wie viel Werbung ist wo zumutbar? Microsofts Dashboard steht hier ohnehin häufiger in der Kritik - beispielsweise bekommen selbst Abonnentinnen und Abonnenten des Game Pass immer noch Game-Pass-Werbung auf ihrer Startseite angezeigt.

Und so lässt sich auch hier hinterfragen, ob solche Pop-Ups außerhalb einer Shop-Umgebung auf einer gekauften Konsole stattfinden sollten. Beispielsweise spricht sich Tom Warren, Senior Editor von The Verge, via X entschieden dagegen aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So etwas akzeptiere ich bei Ankündigungen neuer Features oder Dashboard-Updates, aber nicht für Spielewerbung. Tom Warren, The Verge

Microsoft hatte erst kürzlich das Dashboard der Xbox grundlegend überarbeitet und einiges von der Designphilosophie der PlayStation gelernt: Aufgeräumte Kacheln, mehr Übersicht und Raum für coole Wallpaper, insgesamt - unserer Meinung nach - eine klare Verbesserung.

Trotzdem bleibt die Diskussion offen, wo die Community von Publishern und Entwicklern eine klare Grenze erwartet, wie weit Werbung gehen darf. Und zumindest unter dem Reddit-Posting sind sich die Leute einig: Auch ein Multimilliarden-Dollar-Aufkauf von Activision Blizzard sollte an dieser Grenze nichts ändern.