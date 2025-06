Mindhunter: Für Netflix-Kunden war das Ende dieser Serie ein Schlag ins Gesicht - jetzt gibt es nach 6 Jahren plötzlich neue Hoffnung

Selbst David Fincher hatte eigentlich nicht mehr an eine Rückkehr von Mindhunter geglaubt. Bildquelle: Netflix

Netflix ist längst berüchtigt dafür, von Fans heißgeliebte Serien ohne mit der Wimper zu zucken abzusetzen. So hat es 2019 Mindhunter erwischt - das Thriller-Meisterwerk von Kult-Regisseur David Fincher, das von Kritikern wie Fans gleichermaßen von Lob überschüttet wurde.

Für eine Staffel 3 hat das aber nicht gereicht und eigentlich durfte mittlerweile niemand mehr so richtig auf neue Folgen hoffen. Bis jetzt.

Kommen jetzt drei Mindhunter-Filme statt eine Staffel 3?

Denn auf einmal gibt Hauptdarsteller Holt McCallany in einem Interview mit CBR bekannt, dass nun doch wieder Gespräche für mehr Mindhunter stattfinden. Der 61-jährige Schauspieler, der in der Krimi/Thriller-Serie den FBI-Agenten Bill Trench spielt, verrät, dass vielleicht keine Staffel 3, aber dafür gleich mehrere Filme kommen könnten:

Vor ein paar Monaten habe ich mich mit David Fincher in seinem Büro getroffen und er meinte, dass die Möglichkeit bestehen würde, [Mindhunter] mit drei Filmen von jeweils zwei Stunden zurückzubringen. Natürlich besteht dafür nur eine gewisse Chance. Meines Wissens nach arbeiten gerade Drehbuchautoren daran, aber David muss mit den Drehbüchern auch zufrieden sein.

Dass Mindhunter damit offiziell zurückkehrt, ist natürlich alles andere als gewiss. Dieses Lebenszeichen dürfte aber bei Fans zumindest neue Hoffnung aufkeimen lassen, denn gehört die Thriller-Serie selbst sechs Jahre nach ihrem vorzeitigen Ende noch immer zu den besten, die sich im Netflix-Repertoire finden lassen.

Auf Rotten Tomatoes kommt Mindhunters im Durchschnitt mit fast 100 Prozent positiven Reviews daher. Eine Petition, die geniale Krimi/Thriller-Serie zurückzubringen, kratzt mittlerweile auch an den 100.000 Unterschriften.

Warum Mindhunters bisher keine Staffel 3 bekam? Schuld waren vor allem die verhältnismäßig hohen Produktionskosten und überschaubaren Einschaltquoten. Gleichzeitig ist David Fincher bis heute terminlich und kreativ stark ausgelastet und hat sich seitdem anderen Projekten gewidmet.

Aktuell arbeitet der Regisseur von Filmen wie Fight Club oder Sieben zum Beispiel an einem US-amerikanischen Spin-off zur Hit-Serie Squid Game. Außerdem will Fincher den Tarantino-Film Once Upon At Time in Hollywood mit einem Solo-Abenteuer für Cliff Booth (Brad Pitt) fortsetzen.

Holt McCallany selbst ist übrigens aktuell in der neuen TV-Serie The Waterfront für Netflix zu sehen. Die schlägt in eine sehr ähnliche Kerbe wie Yellowstone und dreht sich um eine mächtige Familie, die im US-Städtchen Havenport in North Carolina ein Fischereiimperium aufgebaut hat. Am 19. Juni 2025 ging es bei Netflix bereits los.