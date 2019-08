Nachdem die Einstellung des »Super Duper Graphics Pack« für Minecraft viele Spieler enttäuscht hat, gibt es in Sachen schickere Optik wieder Neuigkeiten: Nvidia kündigt zur gamescom 2019 an, dass das Spiel Raytracing-Unterstützung erhält.

Genau genommen soll das besonders rechenintensive Path Tracing zum Einsatz kommen, um für deutlich realistischere Beleuchtung, Reflexionen und Schatten zu sorgen. Das geschieht über Microsofts DXR-Schnittstelle, die nur unter Windows 10 zur Verfügung steht.

Alle Spiele mit Raytracing und DLSS im Überblick

Auf der Nvidia-Webseite finden sich einige interaktive Vergleichsbilder, die die Unterschiede zwischen aktivierten und deaktivierten Path Tracing verdeutlichen sollen.

Einen Erscheinungstermin gibt es bislang nicht, gegenüber Golem hat Nvidia aber gesagt, dass es »innerhalb der nächsten zwölf Monate« oder auch »im nächsten Jahr« erscheint. Fans des Spiels werden sich also noch etwas gedulden müssen.

Völlig neu ist Path Tracing in Minecraft indes nicht: Der Modder Sonic Ether hat die Render-Technik in seinem (kostenpflichtigen) Projekt SEUS PTGI in das Spiel integriert, ein Vergleichsvideo dazu findet ihr am Ende dieses Artikels.

gamescom: Raytracing im Fokus

Nvidia stellt Raytracing auf der gamescom und auf der eigenen Webseite nicht nur durch Minecraft in den Fokus, sondern auch durch Dying Light 2 sowie durch zahlreiches Vergleichsmaterial zur bereits länger angekündigten Titeln wie Watch Dogs: Legion oder Call of Duty: Modern Warfare.

In Watch Dogs: Legion zeigen ein Vergleichsvideo und Vergleichsbilder die durch Raytracing deutlich realistischeren Reflexionen.

Gleiches gilt für Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, auch hier stellt Nvidia also die verbesserten Reflexionen in den Vordergrund.

Im Falle von Dying Light 2 gibt es lediglich ein Vergleichsbild. Details zum genauen Einsatzzweck von Raytracing in dem Spiel hat Nvidia noch nicht veröffentlicht, das Bild legt aber nahe, dass es um die globale Beleuchtung gehen soll.

Zu Call of Duty: Modern Warfare gibt es wiederum sowohl ein Video als auch Vergleichsbilder. In diesem Spiel wird Raytracing für eine verbesserte Darstellung der Schatten genutzt.

Außerdem sind der DLC The Two Colonels für Metro Exodus (erweiterte globale Beleuchtung), Wolfenstein: Youngblood (Reflexionen) und SYNCED: Off-Planet (Reflexionen und Schatten) Teil von Nvidias Raytracing-Offensive zur gamescom 2019.

Was ist Raytracing? - Strahlenverfolgung im Vergleich zu Rasterisierung

Release- und Performance-Fragen

Zwei generell wichtige Fragen thematisiert Nvidia bei den Vorstellungen meist nicht: Werden die besagten Spiele Raytracing bereits zum Release unterstützen? Und wie stark ist der jeweiligen Einfluss auf die Performance?

Überraschend ist das allerdings nicht, da die Arbeiten an den Raytracing-Implementierungen in der Regel noch in vollem Gange sein dürften, was entsprechende Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich macht.

Bislang unterstützen nur Battlefield 5 (Reflexionen), Metro Exodus (globale Beleuchtung) und Shadow of the Tomb Raider (Schatten) Raytracing.

Grafikkarten mit einer passenden Hardware-Beschleunigung gibt es nur von Nvidia in Form der RTX-2000-Reihe.

Grundsätzlich können zwar auch GPUs ohne eine solche Hardware-Beschleunigung Raytracing-Effekte berechnen, allerdings ist der fps-Verlust bereits auf den Modellen mit Beschleunigung in vielen Fällen sehr groß.