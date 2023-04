Dieses Mittelalter-Dorf in Unreal Engine 5 lässt selbst Kingdom Come altbacken wirken

Ein Video zeigt die Vision einer atemberaubend schönen Mittelalter-Siedlung.

Das schönste digitale Mittelalter gibt es eigentlich in Kingdom Come. Jetzt zeigt ein neues Video allerdings, was grafisch noch alles möglich ist. Vielleicht kann sich ein eventueller Nachfolger des Rollenspiels davon ja einiges abschauen!

Das Video wurde vor wenigen Tagen erst hochgeladen und zeigt ein Bergdörfchen in der Unreal Engine 5. Hier durchwandert der Protagonist besagtes Dorf, schaut sich in der Gegend um und stößt dabei auf die Hinterlassenschaften der Bewohner - die komischerweise alle zur gleichen Zeit in die Mittagspause gegangen sind.

Natürlich geht es hier in erster Linie darum, die grafischen Möglichkeiten der UE5 zu demonstrieren. Ein echtes Spiel ist in diesem Stil aktuell nicht geplant ... aber es wär so schön! Schaut doch nur:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was sehe ich hier?

Das Dorf wurde Mithilfe der Unreal Engine 5 zum Leben erweckt und dank weiterer hilfreicher Tools verschönert. Laut des japanischen Urhebers handelt es sich hierbei um sein Abschlussprojekt, für das er komplett alleine Verantwortlich war. Häuser sollen mit dem Programm Maya entworfen worden sein, Fluss und Wasserfall auf Houdini zurückgehen. Für die Vegetation und kleinere Objekte wurden Megascans eingesetzt.

Auf dem Artstation-Account des Erschaffers Taichi Kobayashi findet sich neben weiteren Screenshots auch eine Stadtkarte. Natürlich existiert dieses Dörfchen nicht in der Realität und es ist auch nicht festgelegt, wo es eigentlich liegen soll. Laut Ersteller wurde das bergige Umland aber von der Schweiz inspiriert, während die Häuser zusätzlich englische Einflüsse zeigen. Ein wenig Fantasy wollte er sich ebenfalls nicht nehmen lassen, was die hochgelegenen Hütten erklärt, die direkt an die Felswand gebaut wurden.

Wie gut gefällt euch das Video? Wünschtet ihr euch, es wäre ein echtes Spiel oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? Vielleicht sagt euch ja auch das Setting nicht zu! Schreibt uns also in die Kommentare, was ihr denkt und zu welchen Szenarien ihr euch ähnliche Videos wünschen würden, die einen Eindruck von der Spielegrafik der Zukunft vermitteln.

Uns persönlich gefällt an dem Video übrigens der Wurststand. Das sind mal ein paar wirklich prachtvolle Polygon-Würstel!