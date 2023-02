Unreal Engine 5: Fan-Trailer zeigt wie beeindruckend ein Mando-Spiel in einer Open-World aussehen kann

Spiele im Star Wars Universum gibt es mittlerweile zuhauf. Das letzte Spiel zur beliebten Science-Fiction-Reihe mit dem Namen »Star Wars Jedi: Fallen Order« sorgte für heitere Gemüter. Unser Test samt Wertung zum Spiel findet ihr hier:

Neben dem bereits sicheren Nachfolger »Star Wars Jedi: Survivor« wird in der fernen Galaxie über einen anderen Ableger zu Star Wars gemunkelt, in dem der Mandalorianer (Din Djarin oder Mando) die Hauptrolle besetzt. Allerdings ist es sehr still um das geheime Projekt geworden, sodass Fans mit ihren beeindruckenden Konzepten für Leckerbissen sorgen, so auch der YouTube-Kanal von Teaser Play.

So spektakulär könnte ein The Mandalorian mit Raytracing, Lumen und Nanite aussehen

Der YouTube-Kanal von Teaser Play zeigt neben der prächtigen Grafik, wie schön eine Open World im Universum von Star Wars in den unterschiedlichen Terrains dank Raytracing, Lumen und Nanite aussehen kann. Aber genug der Worte zur Grafikpracht, seht einfach selbst:

Ob wir jemals eine derartige Open World im Universum von Star Wars bestaunen und erkunden dürfen, steht wahrlich in den Sternen. Denn wie in der Einleitung betont, sieht die derzeitige Faktenlage um ein Mando-Spiel so leer aus wie die Wüste von Tatooine.

Für alle Star Wars-Fans gibt es aber dennoch eine gute Nachricht: Star Wars Jedi Survivor erscheint noch im Frühjahr 2023, trotz Verschiebung des Release-Termins. Der Nachfolger verspricht eine düstere Atmosphäre und die Formel des Vorgängers zu verbessern.

Was haltet ihr von derartigen Fan-Projekten und insbesondere in Bezug auf Star Wars? Wünscht ihr euch ebenfalls ein Open World Spiel zu diesem Science-Fiction-Epos? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!