Hobby-Historiker sind wegen der Mittelalter-Map von Europa Universalis 5 völlig aus dem Häuschen

Das Heilige Römische Reich wird in Europa Universalis 5 so detailliert wie nie zuvor dargestellt.

Seit mehreren Monaten geben die Entwickler von Paradox Tinto wöchentlich Einblicke in ihr neuestes Projekt, das allgemein als Europa Universalis 5 bekannt ist.

Unter dem Codenamen Project Caesar entsteht hier ein extrem detailliertes historisches Strategiespiel – und das neueste Update dürfte die Herzen von Mittelalter-Fans auf der ganzen Welt höher schlagen lassen.

Ein historischer Flickenteppich

Landkarte des Heiligen Römischen Reiches

Das neueste Update zeigen ein extrem detailliertes Bild des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1337.

Dieses komplexe politische Gebilde, das aus einer Vielzahl von Fürstentümern, Kurfürstentümern, Fürstbistümern, Freien Städten, Prälaturen, Erzbistümern und kaiserlichen Bauernrepubliken bestand, wird in Europa Univeralis 5 in einem nie dagewesener Detailgrad dargestellt.

Insgesamt besteht das Heilige Römische Reich hier aus 357 verschiedenen Ländern – in Europa Universalis 4 waren es noch weniger als 100.

Dynastie-Karte

Die Dynastie-Karte des HRR bietet einen spannenden Einblick in die damaligen Machtverhältnisse und Familienbande.

Die Wittelsbacher herrschten über fünf verschiedene Länder, darunter Oberbayern, Niederbayern, die Pfalz und Brandenburg. Das Haus Luxemburg kontrolliert Böhmen und das Erzbistum Trier, während die Habsburger über Österreich sowie Teile Schwabens und Kärntens herrschen.

Das Heilige Römische Reich in EU5 besteht aus dem Kaiser, Kurfürsten, Erzbistümern, freien Reichsstädten, Reichsbauernrepubliken, Reichsprälaten und regulären Mitgliedern. Diese Struktur bietet eine immense Vielfalt und Tiefe für alle Hobby-Historiker, die sich bis ins kleinste Detail in das Heilige Römische Reich vertiefen wollen.

Kulturkarte

Die Kulturkarte zeigt die verschiedenen deutschen Kulturen, die trotz ihrer sprachlichen Verwandtschaft eine große Vielfalt bieten – darunter Franken, Schwaben, Danubier und Sachsen. Religiös ist das HRR überwiegend katholisch, mit einer bedeutenden jüdischen Bevölkerung und einigen Waldensern.

Das sagen die Fans

Im Paradox-Forum stoßen die Deutschlandkarten auf reges Interesse. Inzwischen gibt es über 40 Seiten mit Kommentaren zu den Karten.

Meine Augen…meine verdammten Augen…ich liebe es.

Schön .

. Wow, die deutsche Karte ist so grooooß.

Es sieht unglaublich aus. Ich fühle schon, wie mein PC brennt.

Die kommenden Wochen versprechen weitere spannende Einblicke in andere Regionen wie den Maghreb im Nordwesten Afrikas.

Ganz so kleinteilig wie im Heiligen Römischen Reich wirds aber nicht. Laut den Entwicklern wird Deutschland die höchste Dichte an Ländern und geografischen Orten in der Spielwelt haben.