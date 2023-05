Irre: In diesem Mittelalterspiel ist jede einzelne Animation mit der Nähmaschine gemacht

Von Hand gebaut, händisch gezeichnet oder handgemacht, all das sind im Game-Development vertraute Begriffskombi, doch was ein Entwickler-Ehepaar unter dem Namen Attu Games aus Tschechien auf die Beine stellt, ist neu: Die Charaktere und Animationen für Scarlet Deer Inn werden per Nähmaschine erstellt.

Und das in einer slawischen Fantasyfolklore-Welt angesiedelte Spiel wird mit Begeisterung aufgenommen: So hat auf Twitter ein Post von der einen Hälfte des Duos, Eva Navratilova, einiges an Begeisterung hervorgerufen: Fast 33k Retweets, über 3k Kommentare - etliche überschwänglich positiv - und sage und schreibe mehr als 230k Gefällt mir innerhalb von nur drei Tagen.

Allerdings endet die Arbeit abseits des Bildschirmes nicht an der Nähmaschine. Das Ehepaar spielt auch den an klassisch mittelalterliche Folkmusik angelehnten Soundtrack auf traditionellen Instrumenten selbst ein. Sie haben nach eigenen Angaben keine weitere Hilfe, auch das Programmieren oder das Publishing liege komplett in ihrer Verantwortung.

1:29 Spiel per Nähmaschine: Ehepaar kreiert osteuropäisches Fantasy-Folklore-Adventure Scarlet Deer Inn

Einen Einblick, wie es nach der Arbeit per Nähmaschine weitergeht, und wie schließlich der Charakter im Spiel zum Leben erwacht, hat die Entwicklerin ebenfalls auf Twitter geteilt:

Was ist Scarlet Deer Inn genau?

Es handelt sich dabei abseits der besonders-altmodischen Technik zur Vorlagenerstellung per Garn um ein klassisches Adventure mit handgezeichneten Hintergründen. Ihr erkundet in Person einer jungen Mutter zweier Kinder eine Fantasy-Mittelalterwelt und erlebt allerhand Abenteuer.

Als weitere Inspiration nennt das Ehepaar auf Steam auch die Filme von Studio Ghibli.

Es gibt bisher keinen Veröffentlichungstermin für Scarlet Deer Inn.

Was denkt ihr über das Projekt? Findet ihr den Ansatz sympathisch oder doch eher etwas eigenartig? Seht ihr einen speziellen Effekt, der durch das Nähen der Animationen entsteht? Freut ihr euch auf den Titel? Und habt ihr vielleicht auch ausgefallene Ideen, wie sich Content für ein Spiel händisch per Werkzeug erstellen lassen könnte? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gern in die Kommentare!