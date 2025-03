Wie bleibt ein MMO über Jahrzehnte angesagt? Ein Urvater des Genres sagt: Es geht nicht um Content

Von Ultima bis WoW – was sind die Gründe, dass manche MMOs Jahrzehnte überdauern?

Lange vor modernen Sevice-Games waren MMOs der Heilige Gral. WoW hat gezeigt, welches Potenzial hier wirklich drinsteckt. Tausende Menschen, die hier nahezu ein zweites Leben führen, Abenteuer erleben, andere Menschen kennenlernen – und ja, auch Geld darin ausgeben.

Doch diese Aussicht auf ein langlebiges MMO ist oft trügerisch, denn das Genre allein reicht noch nicht aus. Viele Studios haben sich in den letzten 25 Jahren daran versucht, viele sind danach schnell wieder in der Versenkung verschwunden.

Was das Geheimrezept für ein erfolgreiches MMOs ausmacht, daran wird bis heute eifrig getüftelt. Die Kollegen von Gamesradar haben es sich leicht gemacht und einen der Pioniere des Genres danach gefragt: Raph Koster, den Lead Designer hinter Ultima Online, einem der ersten und langlebigsten MMORPGs aller Zeiten. Ach, und Star Wars Galaxies hat Koster ebenfalls aus der Taufe gehoben.

Koster ist überzeugt, dass es bei der Frage nach der Langlebigkeit gar nicht so sehr um die Inhalte geht.

Es klingt simpel, ja kitschig gar – aber für Koster leben MMOs von den Freunden, mit denen ihr das Spiel erlebt. Nicht unbedingt davon, wie viele Raids, Quests oder Levelstufen es darin zu entdecken gibt. Auch wenn all das sicherlich ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

Der wichtigste Faktor für die Verweildauer der Spieler in einem MMO sind die Freunde, die sie finden, und die Tatsache, dass ihre Freunde da sind – das ist der größte Unterschied. Und wenn Sie Ihr Spiel nicht auf soziale Entwicklung und Gemeinschaft ausrichten, wird es mit der Zeit darunter leiden. Inhalte sind nicht ewig haltbar, oder?

Die Antwort ist als doch ein Stück nüchterner, als sie im ersten Moment erscheint. Ja, Freunde sind wichtig. Das Spiel steht aber eben in der Verantwortung, für das Schließen von Freundschaften die richtige Umgebung zu liefern. Das Spiel muss Mechaniken, Werkzeuge, Orte liefern, die soziale Interaktionen fördern und belohnen. Es darf keine Hürden geben, die das Zusammenspiel einschränken.