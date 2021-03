Ihr liebt es, in einem Spiel Beute zu sammeln und genau davon hat das Survivalspiel Valheim für euren Geschmack einfach nicht genug? Dann solltet ihr euch die Mod »Epic Loot« einmal genauer anschauen. Denn dadurch erinnert der Steam-Hit ein wenig mehr an ein Action-Rollenspiel im Stil von Diablo.

Sammelt epische Beute in Valheim

Mod-Entwickler RandyKnapp veröffentlichte seine interessante Modifikation für Valheim, welche sich an alle richtet, die gerne Hack and Slays wegen der vielen Beute spielen. Zwar hinterlassen Feinde nach Kämpfen im Survival-Hit ebenfalls Gegenstände, dabei handelt es sich aber in der Regel um Rohstoffe oder Trophäen.

Mit »Epic Loot« ändert sich das: Besiegt ihr Gegner, dann könnt ihr nun Items folgender Kategorien aufsammeln:

Magic

Rare

Epic

Legendary

Bei den Gegenständen handelt es sich um Waffen und Ausrüstung, die mehrere Effekte, wie etwa Frostschaden oder Feuerresistenz, haben können. Diese bieten dann Boni für euren Helden, der dadurch mächtiger wird.

Das erinnert stark an Diablo und andere Action-Rollenspiele, in denen das Sammeln von Loot sehr wichtig ist. Die Kämpfe gegen Monster sind dank der Modifikation noch wichtiger und auch spannender, denn ihr wisst nicht, welche Gegenstände ihr findet.

Bei besonders starken Items, ist die Freude dann besonders groß. Das weckt den Sammeltrieb und führt auch etwas Grinding nach immer besserer Ausrüstung ein. Im Vanilla-Valheim grindet ihr zwar auch, allerdings dreht sich das um Metallerze, mit denen ihr wiederum bessere Ausrüstung selbst herstellt. Per Mod findet ihr sie nun, indem ihr Gegner besiegt.

Ihr sucht noch mehr Mods für Valheim? Hier werdet ihr fündig:

So installiert ihr die Mod

Es ist ganz einfach, die Beute im Survivalspiel Valheim zu aktivieren.

Ihr braucht das BepInExPack für Valheim, das ihr im Thunderstore findet.

Ladet euch die 3 MB große Datei über Nexusmods herunter.

Entpackt die Datei und kopiert die Inhalte des Ordners "Files" in ein neues Verzeichnis unter \steamapps\common\Valheim\BepInEx\plugins\.

Benennt dieses Verzeichnis so: EpicLoot

Achtung! Diese Dinge müsst ihr beachten:

Es handelt sich noch um eine frühe Version der Mod, die Bugs enthalten kann. Es können zudem Balancing-Probleme auftreten.

Ihr solltet "EpicLoot" nicht zusammen mit der Mod BetterUI verwenden, denn das führt zu Problemen.

Mod-Entwickler RandyKnapp ruft im Übrigen alle Nutzer seiner Mod dazu auf, ihm Feedback zu geben. So will er »Epic Loot« nicht nur verbessern, sondern zudem neue Items einführen, die auf euren Ideen basieren.

Was haltet ihr von der Mod? Braucht Valheim eurer Meinung nach ein neues Beutesystem oder findet ihr es gut, so wie es im Original ist?