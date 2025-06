Ein echter deutscher Fantasy-Klassiker wird nach 39 Jahren neu verfilmt - mit dabei ist ein Hobbit-Star

Michael Endes Momo von 1973 könnte aufgrund seiner Handlung und Thematiken heute kaum aktueller ausfallen. Bildquelle: Constantin Film

Jeder deutsche Fantasy-Fan kennt natürlich Michael Ende. Der Romanautor verfasste unvergessliche Abenteuer wie Momo, Jim Knopf und Die unendliche Geschichte. Seine Werke verzauberten nicht nur Leser, sondern auch Film-Fans.

Und während sich aktuell eine Neuverfilmung von Die unendliche Geschichte anbahnt, die aber noch ein paar Jahre auf sich warten lässt, legt Momo bereits dieses Jahr ein Kino-Comeback hin.

Am 2. Oktober 2025 startet die Neuauflage von Momo auf der großen Leinwand, um genau zu sein. Dazu gibt’s bereits einen ersten Trailer, in dem Alexa Goodall in die Rolle der Titelheldin schlüpft und von Araloyin Oshunremi als Gino begleitet wird.

1:55 Momo: Michael Endes Fantasy-Klassiker kehrt 2025 in deutsche Kinos zurück

Autoplay

Momos Wettlauf gegen die Zeit-Diebe

Um was es in Momo überhaupt geht? Die Geschichte dreht sich um ein junges Waisenmädchen, das in den Überresten eines alten römischen Amphitheaters lebt. Die Idylle von Momos Gemeinschaft wird jedoch gestört, als ein mächtiger Konzern beginnt, die Zeit der Menschen zu rauben.

Dass niemand mehr auch nur einen Moment füreinander zu erübrigen hat, bringt die jetzt vereinsamte Momo zum Verzweifeln. Mit der Hilfe einer geheimnisvollen Schildkröte sucht sie nun den Wächter der Zeit Hora auf, um den bösen Konzern zu bezwingen und ihre Freunde aus der Versklavung des Konzerns zu befreien.

Viele Ideen und Botschaften aus Michael Endes Roman von 1973 sind heute natürlich aktueller denn je. 1986 wurde Momo bereits fürs deutsche Kino adaptiert und konnte dabei bereits die Kindheit zahlreicher Fantasy-Fans prägen. Seitdem wurde das Buch sogar fünf weitere Male verfilmt, jetzt steht jedoch ein neuer Leinwand-Blockbuster an.

Auch Martin Freeman aus Der Hobbit gibt sich die Ehre

Für die neue Momo ist nun Regisseur Christian Ditter (Wickie auf großer Fahrt, Die Vorstadtkrokodile) verantwortlich. Und obwohl es sich dabei in erster Linie um eine deutsche Produktion handelt, konnten für die Neuverfilmung des Fantasy-Klassikers ein paar internationale Stars begeistert werden.

So treten neben Alexa Goodall als Momo und Araloyin Oshunremi als Gino unter anderem Martin Freeman (Der Hobbit), Laura Haddock (The Recruit), Kim Bodnia (The Witcher) und Claes Bang (Dracula) auf.

Momo startet am 2. Oktober 2025 in den deutschen Kinos.

Mehr Infos zur Neuverfilmung von Michael Endes Die unendliche Geschichte bekommt ihr unter den Links oben. Außerdem ist gerade erst ein Trailer zur deutschen Fantasy-Fortsetzung Woodwalkers 2 erschienen. Und wenn ihr lieber schmökert, hat Peter ein paar heiße Tipps für euch.