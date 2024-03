Die unendliche Geschichte: Der Fantasy-Klassiker aus Deutschland wird nach 40 Jahren tatsächlich neu verfilmt

Der Herr der Ringe und Harry Potter bekommt bald (alte) Fantasy-Konkurrenz aus Deutschland: Der unendlichen Geschichte soll neues Leben eingehaucht werden. Bildquelle: Constantin Film

Diesen Fantasy-Klassiker hat von uns wahrscheinlich jeder schon mal gesehen: Die unendliche Geschichte, die auf dem Bestseller von Michael Ende basiert und 1984 von Wolfgang Petersen (Das Boot, Troja) verfilmt wurde.

Absoluter Fantasy-Kult aus Deutschland

Nach über 40 Jahren soll der Glücksdrache Fuchur auf ein Neues fliegen und das treue Pferd Artax erneut im Sumpf versinken. Denn tatsächlich wird dem Kult-Roman eine Neuverfilmung spendiert, wie Blickpunkt Film, aber auch Variety berichtet.

Falls ihr eine kleine Gedächtnisauffrischung braucht: Die unendliche Geschichte dreht sich um den jungen Bastian Balthasar Bux, der über ein geheimnisvolles Buch im Märchenreich Phantasien landet. Die zauberhafte Welt ist aber dem Untergang geweiht und nur Bastian scheint sie vor ihrem düsteren Schicksal bewahren zu können.

Michael Endes Romanvorlage wurde erstmals 1979 veröffentlicht und schlug auf der ganzen Welt große Wellen: Bis heute gibt es über 45 Übersetzungen des Buchs und sogar der Film bekam zwei Fortsetzungen spendiert, die aber bei Kritikern sowie Fans alles andere als gut ankamen.

Seid ihr jetzt ein klein wenig nostalgisch geworden, findet ihr den offiziellen Trailer zu Die unendliche Geschichte:

Übrigens: Die unendliche Geschichte könnt ihr aktuell im Abo bei Sky und Wow streamen. Bei Amazon Prime Video gibt es den Film zwar auch, allerdings müsst ihr dort extra dafür zahlen.

Das ist zur Neuauflage bisher bekannt

Die (neue) unendliche Geschichte soll aber keine reine Neuverfilmung von Wolfgang Petersens Kult-Klassiker von 1984 werden. Stattdessen will man die Geschichte aus einem modernen Blickwinkel betrachten, um dem vielschichtigen und teilweise philosophischen Subtext auch heute noch gerecht zu werden.

Konkrete Details zur Regie, Darstellern, dem Dreh- oder gar einem Kinostart gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, da sich das Projekt noch in einer recht frühen Entwicklungsphase befindet.

Fest steht aber zumindest schon einmal, dass sich Roman Hocke und Ralph Grassmann von Michael Ende Productions gemeinsam mit See-Saw-Films der unendlichen Geschichte widmen. Die britische Produktionsfirma verantwortete bereits Filme wie The Power of the Dog oder The King’s Speech sowie die Netflix-Serie Heartstopper oder Slow Horses.

Mehr dazu, was aktuell bei neuen (und alten) Fantasy-Filmen und -Serien passiert, erfahrt ihr unter den Links oben.

Wann habt ihr das letzte Mal Die unendliche Geschichte gesehen und wie gut gefällt euch der Fantasy-Kultfilm von Wolfgang Petersen? Habt ihr vielleicht sogar den Roman von Michael Ende gelesen und wenn ja, wie sieht euer Fazit dazu aus? Was haltet ihr davon, dass Die unendliche Geschichte jetzt neu verfilmt wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!