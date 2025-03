Monster Hunter Wilds Guide: Große Windaloe finden und sammeln

Die Windsukkulente beherbergt die wertvollen Aloen. Wir sagen euch, wie ihr sie schnell findet.

Was wäre Monster Hunter Wilds nur ohne seine zahlreichen Sammelitems, die mal sehr offensichtlich herumliegen, aber auch oft genug gut versteckt sind?! Spätestens im Endgame werdet ihr euch auf die Suche begeben müssen, das gilt auch für die höchst seltene Große Windaloe.

Wir verraten euch in diesem Guide:

Begebt euch auf die Windebene. Normale Windaloen findet ihr ohne Probleme, denn die Karte weist euch sogar den Weg. Öffnet die Map und wählt unten links bei den verfügbaren Filtern in der Liste einfach den Eintrag Windsukkulente aus.

Dadurch werden euch aktuelle Vorkommen dieser Pflanze auf der Map markiert. Nun könnt ihr die Sukkulente als Wegpunkt markieren, hineilen und schon wandert entweder eine normale Windaloe oder gar eine Feine Windaloe in euer Inventar.

Tipp: Nach dem Abbau der Sukkulente zeigt euch das Item auf der Map an, wann das Vorkommen wieder aufgefüllt wird. Wenn ihr wollt, dass der Timer sofort abläuft, wechselt per Schnellreise in ein anderes Gebiet und kehrt dann wieder in die Windebene zurück.