Monster Hunter World: Iceborne hat seine Roadmap aktualisiert und gibt die kommenden Features bis Mai 2020 bekannt. Ab Anfang April gibt es nicht nur zwei neue Monster-Unterarten, es wird dann auch möglich sein, das Aussehen eurer Waffen anzupassen. Einen Monat darauf kommt dann mit Alatreon ein besonders starker neuer Widersacher ins Spiel.

Im oben eingebetteten Video stellen die Entwickler die kommenden Inhalte im Detail vor und erklären euch die Besonderheiten des wütigen Brachydos und zornigen Rajang sowie wie ihr die neuen Dekorwaffen bekommt und nutzt.

Die Inhalte bis Mai 2020

9. April 2020:

Monster Unterart: Wütiger Brachydos

Monster Unterart: Zorniger Rajang

Bannball: Zwingt Monster zur Fucht aus den Leitlanden

Bessere Belohnungen, wenn ihr niedrigrangigen Spielern helft

Erste Welle der Dekorwaffen

9. April - 7. Mai 2020:

Angleichung der Update-Releases von PC und Konsole

Mastar Rank Kulve Taroth für vier Spieler

Kampfgehärteter Namielle

Zweite Welle der Dekorwaffen

Mai 2020

Neues Monster: Alatreon

Alatreon Waffen und Rüstungen

Wer ist Alatreon?

Alatreon ist ein schwarzer Drache, der erstmals mit Monster Hunter 3 eingeführt wurde. Seine Besonderheit ist, dass er keinem Element angehört, sondern zwischen Drache, Feuer, Blitz und Eis wechselt.

Wenn er sich in der Luft befindet, wird er mit Eis und Blitz-Attacken angreifen. Am Boden präferiert er hingegen Feuer und Drachenangriffe. Dadurch müsst ihr eure Angriffe je nach Kampfphase überdenken: Im Flug nutzt ihr am besten Feuer, am Boden hingegen ist Wasser effektiv.

Ab Juni folgen dann weitere Updates, deren Inhalte bisher jedoch noch nicht bekannt sind. Monster Hunter World: Iceborne selbst erfreut sich derweil weiterhin großer Beliebtheit. Mitte März 2020 verkündete der Publisher und Entwickler, dass sich das Addon über alle Plattformen hinweg seit seiner Veröffentlichung ganze fünf Millionen verkauft hat.