Mordheim: City of the Damned gratis bei GameStar Plus

Mordheim: City of the Damned spielt im Warhammer-Universum, genauer gesagt, in der zerstörten imperialen Stadt Mordheim. Es ist ein fesselndes, rundenbasiertes Strategiespiel mit einem tiefen und komplexen Einheitensystem und Rollenspielelementen. Die Stadt Mordheim, die vom Chaos heimgesucht wird, bietet eine düsteres und faszinierendes Schlachtfeld, auf dem nur der Stärkste überlebt. Die Zusammensetzung der Kriegsbande ist entscheidend, da jede einzelne Einheit ihre einzigartigen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen hat und sich unterschiedlich anpassen lässt.

Ihr könnt mit euren Truppen die Stadt erkunden, neue Einheiten rekrutieren und Ausrüstung, sowie Erfahrung sammeln, um Spezialfähigkeiten freizuschalten. Im Test haben wir damals 81 Punkte geben und gesagt Mordheim macht viel Spaß – trotz seiner Ecken und Kanten. Wenn man Geduld mitbringt und sich auf harte Konsequenzen einstellt. damit ist vor allem die steile Lernkurve gemeint.

1:07 Mordheim: City of the Damned - Launch-Trailer zum Rundentaktik-Strategiespiel

Die spannenden Gefechte zwischen den rivalisierenden Kriegsbanden sind dynamisch und herausfordernd und die Spieler müssen ihre Strategien je nach Gelände und Einheiten des Gegners anpassen. Das Spiel bietet auch PvP-Kämpfe, bei denen ihr eure Kriegsbanden gegeneinander antreten lassen könnt - am besten spielt sich der PVP gegen Freunde, alternativ gibt es noch einige Communitys auf Discord.

Features, auf die ihr euch freuen könnt:

Passt eure Kriegsbanden nach eigenen Wünschen an

Wählt aus zahlreichen verschiedenen Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten, die einzigartige Strategien ermöglichen

Führt Truppen in die Schlacht und findet heraus, wie gut sie harmonieren

Sammelt Erfahrung, um Spieler-Spezialfähigkeiten freizuschalten

Kauft mit Warpsteinen mächtige Gegenstände und schaltet mehr Auswahlmöglichkeiten und Features frei

Tretet in Gefechten gegen die Kriegsbanden anderer Spieler an

