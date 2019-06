Es hätte richtig episch werden können: Nachdem Fox durch Disney aufgekauft wurde, gehörte die bereits in Produktion befindliche Comic-Verfilmung Mouse Guard zu den ersten Projekten, die eingestellt wurden. Dabei hatte der Animationsfilm von Regisseur Wes Ball (Maze Runner) bereits eine erste Besetzung mit Andy Serkis, Thomas Brodie-Sangster und Idris Elba gefunden, und sollte nur wenige Tage später gedreht werden.

Nachdem kein anderes Filmstudio kurzfristig einspringen wollte, hofft Wes Ball nun auf den Deadpool-Effekt und veröffentlicht einen Schwung an Concept-Arts zum Film Mouse Guard, einschließlich eines knapp 10 Minuten langes Demo-Videos zum Animationsfilm. Was da zu sehen ist, hätte durchaus das Potential zu einem neuen Fantasy-Epos und dürfte die Fans schwer getroffen haben. Vielleicht findet sich ja doch noch ein anderes Studio, das sich dem Projekt annimmt.

Yes sadly, its true. Our #mouseguard movie is dead.



Seems it's too big a risk. It’s a damn shame really. We had something special. To my hella talented cast/crew: I’m sorry I couldn’t push this one through. The past year with you all has been a blast. May the Guard prevail! pic.twitter.com/MGRq54uI6O