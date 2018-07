Mozilla kritisiert YouTube - Neues Design nur mit Google Chrome schnell

Google hatte YouTube letztes Jahr mit einem neuen Design ausgestattet, das auf eine Bibliothek namens Polymer setzt und so das schnellere Entwickeln neuer Features ermöglichen soll. Doch wie der Technical Program Manager von Mozilla, Chris Peterson, nun bei Twitter schreibt, wird das Videoportal durch diese Veränderung auf Browsern wie Firefox oder Microsoft Edge deutlich langsamer.

Laut den Informationen verwendet YouTube für das neue Design bei diesen Browsern eine längst überholte Schnittstelle namens Shadow DOM v0, die nur in Google Chrome nativ eingebaut ist. Das hat zur Folge, dass das Laden von Seiten bei YouTube in Firefox und Edge fünf Mal langsamer funktioniert als bei der Verwendung von Google Chrome. Auch die Leistung der Navigation durch das Angebot sei ähnlich betroffen, da die Schnittstelle überall verwendet werde.

YouTube serves a Shadow DOM polyfill to Firefox and Edge that is, unsurprisingly, slower than Chrome's native implementation. On my laptop, initial page load takes 5 seconds with the polyfill vs 1 without. Subsequent page navigation perf is comparable.