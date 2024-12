Vor dem Kinostart des neuen Disney-Films Mufasa hat sogar der Regisseur genug vom vielen CGI

Ob Regisseur Barry Jenkins den Film Mufasa lieber mit echten Löwen gedreht hätte? Zweifelhaft … Bildquelle: Disney

Der Dezember 2024 endet für emsige Kinogänger mit einem Paukenschlag. Der Monat hat es in sich: Mit War of the Rohirrim läuft nach zehn Jahren Pause ein neuer Herr-der-Ringe-Film an. Sonic 3 rast mit Karacho in Richtung Kinosaal. Und natürlich lässt es sich auch Disney nicht nehmen, mit einem großen Blockbuster in der Weihnachtszeit aufzuschlagen.

Mufasa ist die Fortsetzung von Der König der Löwen - also nicht dem Zeichentrickfilm von 1994, sondern vom Realfilm aus dem Jahr 2019. Dementsprechend kommt auch im Story-Prequel wieder enorm viel CGI zum Einsatz, also computergenerierte Effekte, Umgebungen und Figuren.

Ausgerechnet Regisseur Barry Jenkins ist kein Fan davon. Die Disney-Marketingabteilung dürfte darüber wohl alles andere als glücklich sein.

Das ist nicht mein Ding

Barry Jenkins findet im Gespräch mit Vulture klare Worte zum CGI-Spektakel in Mufasa:

Das ist nicht mein Ding. Ich möchte wieder auf die andere Weise arbeiten, wo ich alles physisch hinbekommen möchte. […] Wie können diese Menschen, dieses Licht, diese Umgebung zusammenkommen, um ein Bild zu erschaffen, das bewegend und schön ist, das einen Text erzeugt, der tief genug, dicht genug und reich genug ist, um jemanden im Inneren anzusprechen?

Die Abneigung von Barry Jenkins gegenüber den vielen CGI-Effekten in Mufasa ist nachvollziehbar, wenn man sich seine bisherige Filmografie anschaut.

Der Regisseur von If Beale Street Could Talk und Moonlight setzt seine Filme lieber mit echten Menschen um. Für letzteren Streifen erhielt Jenkins 2017 sogar den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch sowie den besten Film.

Warum hat er sich dann überhaupt für die Zusammenarbeit mit Disney entschieden? Dazu äußert er sich in dem oben verlinkten Interview ebenfalls:

Als ich diesen Job annahm, hieß es: 'Was weiß Barry Jenkins schon über visuelle Effekte? Warum zur Hölle sollte er diesen Film machen?' zusätzlich zu 'Warum sollte er den König der Löwen machen?' Ich glaube, das hat mich zum Teil sehr beflügelt. Die Leute machen diese Dinge mit dem Computer. Also sollte jeder in der Lage sein, das zu tun. Jeder, richtig? Es gibt nichts Physisches, das besagt, dass ich nicht in der Lage bin, das zu tun.

Worum geht es in Mufasa?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich zugleich um eine Fortzsetzung als auch ein Prequel. Mufasa läuft am 19. Dezember 2024 im deutschsprachigen Raum an und damit rund fünfeinhalb Jahre nach Der König der Löwen.

Inhaltlich erzählt Mufasa aber die Vorgeschichte. Statt Simba steht hier der namensgebende Löwe im Fokus, der einst zum großen König wird. Wie genau, das erzählt der neue Film. Am Sprecherpult standen für die 3D-Löwen unter anderem Aaron Pierre (Mufasa), Donald Glover (Simba) und Mads Mikkelsen (Kiros).

Übrigens haben wir einen weiteren neuen Release in unserer Auflistung zu Beginn des Artikels unterschlagen. Das hat aber auch einen Grund, denn so wirklich glaubt derzeit wohl kaum jemand daran, dass Kraven the Hunter ein Erfolg wird.

Der neue Film aus Sonys Spider-Man Universe kämpft schon im Vorfeld mit dem schlechten Ruf seiner Quasi-Vorgänger Madame Web und Morbius. Außerdem taucht Spider-Man offenbar mal wieder gar nicht auf, was Fans der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft eher abschrecken dürfte.