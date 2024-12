Herr der Ringe: Die ersten 8 Minuten aus dem neuen Kinofilm War of the Rohirrim könnt ihr schon jetzt sehen

Héra muss gemeinsam mit ihrem Vater Helm Hammerhand das Volk von Rohan retten. Bildquelle: Warner Bros. / New Line Cinema

Nur noch ein paar Tage müssen sich Herr-der-Ringe-Fans gedulden. Am 12. Dezember 2024 startet nach zehn Jahren endlich wieder ein Film rund um den Tolkien-Mythos in den Lichtspielhäusern dieses Landes.

Doch statt realen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie durch die neuseeländische Pampa rennen und vor Greenscreens mit ihren Schwertern und Stäben herumfuchteln, hat sich das Filmstudio Warner Bros. diesmal etwas Besonderes einfallen lassen. War of the Rohirrim wird ein Anime.

Diese Entscheidung sorgte im Vorfeld nicht nur für Jubel unter Fans. Viele stehen dem japanischen Look auch ablehnend gegenüber und können ihn nicht mit Mittelerde in Einklang bringen.

Für alle Unentschlossenen gibt es jetzt ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Ihr könnt euch schon jetzt acht Minuten aus War of the Rohirrim anschauen!

Helm Hammerhand packt seine Hammerhand aus

Den Clip betten wir euch ein, denn er ist exklusiv bei den Kollegen von IGN erschienen:

Was sehen wir darin? Wir befinden uns offenbar mitten in der Belagerung der Hornburg durch die Dunländer. Und ja, noch wird die Feste der Rohirrim nicht Helms Klamm genannt. Wie es dazu kam? Das erfahren wir wohl in eben jenem Film.

Wer spricht da? Der achtminütige Clip gewährt euch nicht nur einen Vorgeschmack auf das visuelle Erlebnis, sondern auch auf den hochkarätigen Sprechercast. König Helm Hammerhand wird von Brian Cox (Succession) gesprochen. Héra wird von Gaia Wise (A Walk in the Woods) vertont. Der Antagonist Wulf bekommt von Luke Pasqualino (Snowpiercer) seine Stimme geliehen.

Wenn euch die acht Minuten noch nicht reichen, könnt ihr euch auch gleich noch den offiziellen Trailer anschauen:

2:38 Herr der Ringe: Erster Trailer zu War of the Rohirrim zeigt, wie es zum namensgebenden Krieg kommt

Worum geht's nochmal?

In War of the Rohirrim machen wir eine Zeitreise. Denn die Geschehnisse des Films spielen stolze 183 Jahre vor den Hobbit-Büchern. Vom Einen Ring fehlt also nach wie vor jede Spur und Sauron ist gerade mit seinen Comeback-Plänen beschäftigt. Dennoch sind böse Mächte am Werk.

Denn das Volk von Rohan wird von den verstoßenen Dunländern angegriffen. Deren Anführer Wulf hat es auf nichts Geringeres als den Thron abgesehen. Helm Hammerhand, amtierender König von Rohan, hat natürlich etwas dagegen. Schnell wird die Sache sehr persönlich und plötzlich stehen die Rohirrim am Rande der Vernichtung.

Hinter den Kulissen von War of the Rohirrim fungierte Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Star Wars Visions) als Regisseur. Die Produzentin Philippa Boyens hatte einst als Drehbuchautorin an der Spielfilm-Trilogie von Peter Jackson mitgewirkt.

Und auch Herr-der-Ringe-Prominenz verbirgt sich im Film: Nicht nur Miranda Otto (Eowyn) hören wir, auch der verstorbene Schauspieler Christopher Lee ist dank alter Archivaufnahmen noch einmal als Zauberer Saruman zu hören. Außerdem sollen Dominic Monaghan (Merry) und Billy Boyd (Pippin) irgendwo einen kleinen Gastauftritt vor dem Mikrofon haben.

Was sagt ihr zum Ersteindruck? Gefällt euch, was ihr in den acht Minuten seht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!