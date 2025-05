Ein mysteriöser 8.500-Stunden-Countdown lässt plötzlich alle Welt über die Rückkehr eines Kultspiels rätseln

Zum Glück Leben wir nicht in einem Actionfilm, denn da sind Countdowns meistens was Schlechtes.

Ein mysteriöser Countdown, der aktuell unglaubliche 8.500 Stunden (das sind etwa 355 Tage!) zählt, sorgt momentan für Aufsehen in der Gaming-Welt. Dahinter verbirgt sich die lang ersehnte Rückkehr eines wahren Klassikers: Ecco the Dolphin!

Nach über 25 Jahren Funkstille hat Ed Annunziata, der Schöpfer der kultigen Delfin-Abenteuer, nun bestätigt, dass sowohl ein Remaster der ersten beiden Teile als auch ein komplett neues Spiel in der Mache sind.

Zeitreisender Delfin mit Kultstatus

Falls ihr mit Ecco the Dolphin nicht vertraut seid: Die Spielreihe startete 1992 auf dem Sega Genesis (bei uns als Mega Drive bekannt) und wurde schnell für ihre einzigartige Prämisse und atmosphärische Unterwasserwelt berühmt.

Ihr steuert darin den Delfin Ecco, der durch die Zeit reist und gegen außerirdische Lebensformen kämpft, die die Erde und seine Delfinfamilie bedrohen. Das Originalspiel war berüchtigt für seinen hohen Schwierigkeitsgrad.

Nach dem Erstling folgte 1994 mit Ecco: The Tides of Time eine direkte Fortsetzung. Danach nahm die Serie eine kinderfreundlichere Richtung mit Titeln wie Ecco Jr. Der bisher letzte Teil, Ecco the Dolphin: Defender of the Future, erschien im Jahr 2000 für den Sega Dreamcast und beeindruckte damals mit seiner für die Zeit realistischen Grafik.

Das plant das Original-Team für die Zukunft

Über die geplanten Remasters der ersten beiden Teile und das komplett neue dritte Spiel ist bislang nur wenig bekannt. Annunziata verspricht im Interview mit Xbox für den Nachfolger »zeitgemäßes Gameplay und GPU-Sensibilitäten«.

Was Ed Annunziata mit GPU-Sensibilitäten meint, ist auf den ersten Blick ein ziemliches Rätsel – schließlich ist das kein gängiger Begriff in der Gaming-Welt.

Schaut man genauer hin, liegt die Vermutung nahe: Gemeint sind damit moderne Grafikoptionen und Einstellungen, die auf die Fähigkeiten aktueller Grafikkarten (GPUs) zugeschnitten sind - etwa hochauflösende Texturen und Modelle oder Effekte wie Raytracing oder realistische Wasseroberflächen. Was sich eben so in einem Unterwasserspiel anbietet.

Die Rückkehr scheint jedenfalls in eine Zeit zu fallen, in der Remasters besonders gefragt sind. Oblivion Remastered ist bereits jetzt eines der größten Spiele des Jahres 2025, und das lang erwartete Gears of War Remaster wird in diesem Sommer auf Steam veröffentlicht. Der Zeitpunkt für Eccos Comeback könnte also kaum besser sein.