Nach 400 Stunden entdeckt: Eine versteckter Dialog in Baldur’s Gate 3 begeistert gerade die Fans

Da hört auch Astarion genauer hin, was diese Gestalten zu sagen haben.

Ein Spieldurchlauf reicht bei Baldur’s Gate 3 nicht mal im Ansatz, um alles zu finden und zu erleben. Auf Reddit hat ein User schon 400 Stunden investiert, um erst jetzt eine durchaus ungewöhnliche Begegnung zu spielen. Gcardosos unterhält sich nämlich mit Monstern, die sonst nur die Sprache der Gewalt verstehen.

Achtung, es folgen leichte Spoiler für das Ende des zweiten Akts von Baldur’s Gate 3. Wer völlig blind bleiben möchte, stöbert am besten auf unserer Webseite nach anderen Artikeln.

Diesen Dialog haben nur wenige entdeckt

Wo? Bevor ihr im zweiten Akt zum Bossgegner stapft, könnt ihr schon die Turmspitze erreichen. Um das Gebäude herum befinden sich laut Gcardosos Holzplanken, die eine Ranke verstecken. Wenn ihr die hochklettert, erreicht ihr das höchste Stockwerk noch vor dem großen Kampf und stoßt auf bereits häufig gesehene Kreaturen.

Wer spricht da? Ihr könnt euch hier mit zwei Winged Horrors unterhalten, die grässlichen Ghule, gegen die ihr im Laufe des zweiten Akts schön öfters gekämpft habt. Wenn die euch als Wahre Seele erkennen, jammern sie euch zu, dass sie einen leeren Magen haben.

Wir sind hungrig, Wahre Seele. Der Absolute hat uns ein Fest aus Leichen versprochen und wir verhungern noch immer!

Es gibt natürlich die Möglichkeit, diese Unholde mit ein paar gezielten Treffern zu dem zu verarbeiten, was sie essen wollen - es gibt aber auch andere Wege, mit ihnen klar zu kommen.

Corvou verrät, dass sich die Ghule dazu überreden lassen, sich gegenseitig zu fressen. Dann dauert es nicht mehr lange und sie zerfleischen sich untereinander. Fast noch makabrer ist es aber, wenn ihr sie selbst füttert.

Manche haben Leichen im Keller, andere im Inventar - falls ihr letztere Sorte Spieler seid, könnt ihr den Monstern laut Wide-Understanding96 hiermit ein Festmahl bereiten. Redloww gibt zu, dass er die Überreste Mintharas ständig mit sich rumschleppt - man weiß ja nie, für was sie noch zu gebrauchen sein könnten.

Gcardosos hat sich gedacht, dass ihn nichts mehr im Spiel überraschen könnte und er alles schon gesehen hat - bis zu der Interaktion mit den geflügelten Monstern. Ich bin wieder begeistert , schreibt er in den Kommentaren.

Habt ihr diesen geheimen Weg am Ende von Akt 2 schon entdeckt und womöglich sogar einen Happen für die Ghule mitgebracht? Was habt ihr erst im zweiten Durchlauf entdeckt, falls ihr schon so weit seid? Und welcher Dialog in Baldur’s Gate 3 begeistert euch bisher am meisten? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!